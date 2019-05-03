"Будет стоить прилично": муж Регины Тодоренко попал в серьезное ДТП

Влад Топалов попал в ДТП / instagram.com/reginatodorenko

Муж украинской телеведущей и певицы Регины Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, Влад Топалов попал в серьезное ДТП на трассе в Москве.

В артиста на 26-ом километре трассы неожиданно врезался мужчина-пенсионер. Сам же Топалов ехал 115 километров в час, что является максимально допустимой скоростью для того участка, передает СтарХит.

По словам певца, водитель, с которым он столкнулся, не виноват – его подрезала другая машина.

"Пенсионера подрезали, у него не было выбора. Протер мне весь правый бок, помял дверь. Машину придется отдать в ремонт, который будет стоить прилично", — сообщил артист.

Певец уточнил, что в аварии никто не пострадал, но мужчина, врезавшийся в него, еще долго отходил от шока, и не мог самостоятельно заполнить документы после того, как приехали сотрудники ДПС.

Ранее Влад Топалов удивил сеть фото с оголенным торсом.