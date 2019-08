Дэнни Трехо впервые посетит Украину на Comic Con Ukraine 2019

Самые брутальные из брутальных, доставайте свои мачете и готовьтесь к встрече - Дэнни Трехо впервые посетит Украину и станет звездным гостем Comic Con Ukraine 2019.

Хотите узнать, почему злодеи всегда получают по заслугам? А может, вам интересно как это - сыграть более 300 ролей большинство из которых - злодеи, и остаться любимцем зрителей? Самый известный "плохой парень" Голливуда, получивший славу благодаря амплуа антигероя в фильмах и сериалах: "От заката до рассвета", "Отчаянный", "Мачете", "Противостояние", "Дети шпионов", "Инферно", "Хищники", "Схватка", "Три икса", "Воздушная Тюрьма", "Сыновья Анархии", "Секретные материалы", Breaking Bad, "Американская семейка", "Флэш", "Бруклин 9-9" и еще и еще и еще ... да-да , всего более 300 ролей.

Кроме этого, Трехо озвучивал Венома в мультфильме "Финес и Ферб: Миссия Марвел". Вы точно слышали голос актера в анимационных мультфильмах и сериалах "Книга Жизни", "Американский папаша", "Год и Морти", "Царь горы". Дэнни даже стал одним из главных персонажей дополнительной карты зомби-режима в компьютерной игре Call of Duty: Black Ops! Кроме этого он появлялся в играх Def Jam: Fight for NY, Fallout: New Vegas, Grand Theft Auto: Vice City, Guns of Boom и др.

21 и 22 сентября Дэнни Трехо встретится с вами на главной сцене Comic Con Ukraine. Если вам хватит храбрости - попробуйте задать вопрос, а те, у кого не затрясутся поджилки, смогут взять автограф и сфотографироваться с выдающимся "Голливудским злодеем".

Напомним, ранее Главред публиковал топ-10 причин посетить Comic Con Ukraine 21-22 сентября.