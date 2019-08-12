Топ-10 причин посетить Comic Con Ukraine 21-22 сентября

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21-22 сентября в Киеве на территории Арт-завода Платформа второй раз пройдет международный конвент современной поп-культуры Comic Con Ukraine 2019. В прошлом году фестиваль посетило более 20 000 фанатов среди которых ценители комиксов, анимации, кинематографа, видеоигр и литературы. В этом году фестиваль ожидает еще больше гостей, звездных селебрити и участников со всего мира. Так, одним из хедлайнеров фестиваля заявлено Джона Ромеро, соавтора легендарной видеоигры - Doom.

Читайте такжеComic Con Ukraine 2019: программа, билеты и даты проведения в Киеве"Мы начали новую традицию тематических конвентов в Украине, так что нам ее и развивать. В 2019 году вас ждет еще больше искренних эмоций, безграничных развлечений и теплого общения с тысячами единомышленников! Кроме этого увеличится территория фестиваля 2018 - 20000 кв.м. 2019 - 30000 кв.м. "- комментируют организаторы фестиваля.

Но это еще далеко не все, ниже 10 причин почему Comic Con Ukraine 2019 пропустить нельзя:

1. Cosplay- и Cover Dance-шоу на главной сцене, кстати призовой фонд для косплееров и танцевальных команд - 100 000 грн. Первый в Украине отбор на World Cosplay Summit, который пройдет в Японии и единственный в Украине конкурс Dog-Cosplay.

2. Выступления "звездных" гостей и автограф-сессии. Именно здесь вы встретитесь с Джоном Ромеро, чей визит будет проходить благодаря компании Acer и другими звездами поп-культуры. Напомним, что в прошлом году хедлайнерами этой зоны были Джон Рис-Дэвис, Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр (в этом обороты будут еще больше).

3. Официальные стенды от компаний кинопроката, игровых разработчиков и тематические фото стенды.

4. Огромная зона настольных игр и зона живых ролевых игр - LARP.

5. Наибольший гик-маркет страны, специальные презентации издателей комиксов и встречи с такими художниками как Брюно Дюамель (Франция) - автор графической адаптации романа О де Бальзака "Отец Горио" и Джон JagoDibuja Герра (Колумбия) - серия стрипов Living with Hipstergirl and Gamergirl.

6. Выступления музыкальных групп: Magic Sword (США) - известные саундтреками к игре Hotline Miami 2: Wrong Number - создатели трека к трейлеру Thor: Ragnarok и еще группы Violet Raymoor, Timecop1983, ZWYNTAR, Orionix, Nika Lenina.

7. Игровые турниры

8. Квесты

9. Крутой подарок для фанатов Звездных Войн - полноразмерный 12-метровый истребитель T-65 X-Wing из Германии.

10. Фудкорт, бары и зоны отдыха на любимой локации Киева.