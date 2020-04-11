С Вербным воскресеньем 2020 – поздравления православные и прикольные

Душевные поздравления с Вербным воскресеньем – слова, картинки и гиф

Поздравления с Вербным воскресеньем в 2020 году православные дарят 12 апреля.

Это праздник радости и света. До Пасхи 2020 остается всего неделя – та самая Страстная неделя 2020, перед которой стоит набраться сил. И как раз поздравление с наступающим Вербным воскресеньем 2020 отлично подбодрит и поднимет настроение – маме, подруге, коллеге или другому близкому человеку.

Лучшие поздравления с Вербным воскресением – открытки бесплатно и слова-поздравления от души – подобрал Главред на этот светлый праздник. Это и пожелания в прозе, и стихи с Вербным воскресеньем, и короткие смс. Последние наверняка придутся по нраву мужчинам. А девушкам несомненно понравятся мерцающие открытки с праздником – с Вербным воскресением гиф.

Ранее мы уже подобрали поздравления на Вербное воскресенье: поздравления на украинском языке – в материале Красиві привітання з Вербною неділею 2020 – листівки, проза та вірші.

С наступающим Вербным воскресеньем

С наступающим Вербным воскресеньем! Пусть этот замечательный праздник даст заряд бодрости и сил на реализацию своих желаний. Пусть освященная верба бережет семейный очаг от проблем и тревог, а Бог дарует душевное и телесное здоровье, чистые помыслы и благоденствие, гармонию и смирение духа.

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Всех православных поздравляю с наступающим Вербным Воскресеньем и хочу пожелать веры в душе, искренности в сердце, порядочности в мыслях и доброты.

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С наступающим вас поздравляю

Вербным Воскресением,

Жизнь пусть будет чередой

Радостных мгновений.

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе – своими словами

Пусть священная верба, как символ приближающейся Пасхи, наполнит душу радостным предвкушением главного христианского праздника. Пусть дух Господнего триумфа войдет в твой дом вместе с внесенными в него ветками вербы и подарит уверенность в будущем и душевный покой.

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Пусть веточка вербы ваш дом защитит, ведь в это воскресное утро та веточка силу в себе таит, самим Господом Богом данную. С Вербным воскресением!

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Пусть со звоном колоколов, что доносится из церквей в Вербное воскресенье, в твоей жизни воцарится настоящая гармония и согласия. Пусть душа и тело всегда будут в мире друг с другом, улучшая и дополняя твою сущность. Счастья и божественной любви!

Поздравления с Вербным воскресеньем прикольные

Прикольные поздравления с Вербным воскресеньем в прозе:

С Вербным Воскресеньем. Желаю получить по своей чудесной попе веточками целебной вербы и сразу стать в сто крат умнее, красивее, сильнее, жизнерадостнее, увереннее и успешнее. Пусть в карманах всегда шуршат деньжата, пусть здоровье никогда не хандрит, пусть сердце полыхает ярким пламенем любви и счастья.

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Стихи с Вербным воскресеньем:

Верба в дом — из дома беды.

Вон, печали, зависть, страх!

Будут здравия победы

Да улыбки на устах.

С глаз долой все злые духи

Улетят отсюда прочь,

Да помрут пусть с голодухи

Жадность, глупость, гнев и злость!

***

Воскресение Вербное счастье в дом приводит,

Ангелов-хранителей в храм души заводит,

Радостно, с молитвою, смело отмечай,

С сатаною битву вновь в праздник совершай.

И поддай рогатому вербой по горбу,

И с борьбой приятною я к тебе приду,

За столом собравшимся пожелаем счастья,

Пусть нам будут не страшны горе и ненастье.

Ты любовь скорей встречай с вербой и водою,

В храме радость освещай радостью святою.

Поздравления с Вербным воскресеньем православные

Пусть каждый верующий христианин в этот прекрасный день несет только что распустившиеся веточки в церковь, и там, под священными небосклонами, освящает их, чтобы эти дары природы оберегали его дом от ненастий. С Вербным воскресеньем, православные!

***

Вербы веточка сегодня

Озаряет чудеса —

Милосердно, благородно,

Охраняет все дома!

Вы поставьте непременно

Вербы веточку себе.

Так спокойно и забвенно

Чтобы стало на душе!

Отступили чтоб печали,

Грусти, страхи, беды прочь.

Пусть Господь благословляет

И всегда спешит помочь!

***

Душевные поздравления с Вербным воскресеньем:

Сегодня в небесах не ходят тучи,

А светит солнце, землю обогрев.

Пусть воскресенье Вербное вам вручит

Спасение от мук, беду презрев!

Желаю верить в лучшее, бесспорно,

Надеяться, что радость рядом, здесь,

Путем добра последовать покорно

И ощущать, что счастье в мире есть!

Поздравление с Вербной короткие

Пусть в Воскресенье вербное, Господь нам улыбается,

Любовь его с надеждою пусть к нам в сердца вселяются,

Всем православным людям желаем только радости,

И с Божьей благодарностью дожить до самой старости!

***

Веточка вербы пускай вам в дом

Принесет здоровье,

Выбьет хвори и проблемы,

Горе и злословье.

***

Я в Вербное воскресение вас

Поздравлю тепло, от души.

Путь солнышко греет всех нас,

Мы вечно куда-то спешим.

С Вербным воскресением – открытки и картинки