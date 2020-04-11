С Вербным воскресеньем 2020 – поздравления православные и прикольные

Лучшие поздравления с Вербным воскресением – открытки бесплатно и слова-поздравления от души – подобрал Главред на этот светлый праздник.
Поздравления с Вербным воскресеньем в 2020 году православные дарят 12 апреля.
Это праздник радости и света. До Пасхи 2020 остается всего неделя – та самая Страстная неделя 2020, перед которой стоит набраться сил. И как раз поздравление с наступающим Вербным воскресеньем 2020 отлично подбодрит и поднимет настроение – маме, подруге, коллеге или другому близкому человеку.
Лучшие поздравления с Вербным воскресением – открытки бесплатно и слова-поздравления от души – подобрал Главред на этот светлый праздник. Это и пожелания в прозе, и стихи с Вербным воскресеньем, и короткие смс. Последние наверняка придутся по нраву мужчинам. А девушкам несомненно понравятся мерцающие открытки с праздником – с Вербным воскресением гиф.
Ранее мы уже подобрали поздравления на Вербное воскресенье: поздравления на украинском языке – в материале Красиві привітання з Вербною неділею 2020 – листівки, проза та вірші.
С наступающим Вербным воскресеньем
С наступающим Вербным воскресеньем! Пусть этот замечательный праздник даст заряд бодрости и сил на реализацию своих желаний. Пусть освященная верба бережет семейный очаг от проблем и тревог, а Бог дарует душевное и телесное здоровье, чистые помыслы и благоденствие, гармонию и смирение духа.
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Всех православных поздравляю с наступающим Вербным Воскресеньем и хочу пожелать веры в душе, искренности в сердце, порядочности в мыслях и доброты.
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С наступающим вас поздравляю
Вербным Воскресением,
Жизнь пусть будет чередой
Радостных мгновений.
Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе – своими словами
Пусть священная верба, как символ приближающейся Пасхи, наполнит душу радостным предвкушением главного христианского праздника. Пусть дух Господнего триумфа войдет в твой дом вместе с внесенными в него ветками вербы и подарит уверенность в будущем и душевный покой.
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Пусть веточка вербы ваш дом защитит, ведь в это воскресное утро та веточка силу в себе таит, самим Господом Богом данную. С Вербным воскресением!
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Пусть со звоном колоколов, что доносится из церквей в Вербное воскресенье, в твоей жизни воцарится настоящая гармония и согласия. Пусть душа и тело всегда будут в мире друг с другом, улучшая и дополняя твою сущность. Счастья и божественной любви!
Поздравления с Вербным воскресеньем прикольные
Прикольные поздравления с Вербным воскресеньем в прозе:
С Вербным Воскресеньем. Желаю получить по своей чудесной попе веточками целебной вербы и сразу стать в сто крат умнее, красивее, сильнее, жизнерадостнее, увереннее и успешнее. Пусть в карманах всегда шуршат деньжата, пусть здоровье никогда не хандрит, пусть сердце полыхает ярким пламенем любви и счастья.
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Стихи с Вербным воскресеньем:
Верба в дом — из дома беды.
Вон, печали, зависть, страх!
Будут здравия победы
Да улыбки на устах.
С глаз долой все злые духи
Улетят отсюда прочь,
Да помрут пусть с голодухи
Жадность, глупость, гнев и злость!
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Воскресение Вербное счастье в дом приводит,
Ангелов-хранителей в храм души заводит,
Радостно, с молитвою, смело отмечай,
С сатаною битву вновь в праздник совершай.
И поддай рогатому вербой по горбу,
И с борьбой приятною я к тебе приду,
За столом собравшимся пожелаем счастья,
Пусть нам будут не страшны горе и ненастье.
Ты любовь скорей встречай с вербой и водою,
В храме радость освещай радостью святою.
Поздравления с Вербным воскресеньем православные
Пусть каждый верующий христианин в этот прекрасный день несет только что распустившиеся веточки в церковь, и там, под священными небосклонами, освящает их, чтобы эти дары природы оберегали его дом от ненастий. С Вербным воскресеньем, православные!
***
Вербы веточка сегодня
Озаряет чудеса —
Милосердно, благородно,
Охраняет все дома!
Вы поставьте непременно
Вербы веточку себе.
Так спокойно и забвенно
Чтобы стало на душе!
Отступили чтоб печали,
Грусти, страхи, беды прочь.
Пусть Господь благословляет
И всегда спешит помочь!
***
Душевные поздравления с Вербным воскресеньем:
Сегодня в небесах не ходят тучи,
А светит солнце, землю обогрев.
Пусть воскресенье Вербное вам вручит
Спасение от мук, беду презрев!
Желаю верить в лучшее, бесспорно,
Надеяться, что радость рядом, здесь,
Путем добра последовать покорно
И ощущать, что счастье в мире есть!
Поздравление с Вербной короткие
Пусть в Воскресенье вербное, Господь нам улыбается,
Любовь его с надеждою пусть к нам в сердца вселяются,
Всем православным людям желаем только радости,
И с Божьей благодарностью дожить до самой старости!
***
Веточка вербы пускай вам в дом
Принесет здоровье,
Выбьет хвори и проблемы,
Горе и злословье.
***
Я в Вербное воскресение вас
Поздравлю тепло, от души.
Путь солнышко греет всех нас,
Мы вечно куда-то спешим.