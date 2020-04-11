Красиві привітання з Вербною неділею 2020 – листівки, проза та вірші

З Вербною неділею 2020 – привітання дивовижні, картинки та гіф

Привітання з Вербною неділею у 2020 році настає пора дарувати 12 квітня. Кожного року дата у свята інша – проте народна любов до нього не змінюється.

Поздоровлення з Вербною неділею наповнюють душу радістю та сповнюють надії. А заодно нагадають, що лишився лише тиждень – і замість "З Вербною неділею вітаю" ми вигукнемо "З Великоднем!".

Найкращі вітання з Вербною неділею у прозі, у віршах та смс, а також чудові відкритки з Вербною неділею підібрав Главред на свято.

Ми також підібрали найкращі привітання з Вербною неділею російською мовою – у матеріалі С Вербным воскресеньем 2020 – поздравления православные и прикольные.

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Привітання з Вербною неділею – проза (своїми словами), вірші та смс

З Вербною неділею вітаю! Нехай же радість наповнить і твою душу, розіллється річкою в твоє прекрасне життя! Нехай тепло, благополуччя і красиві миті не покидають тебе!

***

З біблійних часів свято це знаємо,

Гілочкою розпущеної верби ми його зустрічаємо,

Нехай неділя Вербна в храм вас запрошує,

Нехай молитвами здоров'я примножує.

Зі святом я Вас сердечно вітаю,

Радості, усмішок і добра бажаю,

Нехай життя тече, як повна ріка,

Нехай завжди збувається мрія.

***

Верба б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

***

Нехай Вербна неділя подарує тобі невичерпну радість! Нехай щасливим і радісним буде не лише цей день – хай він стане початком великого і світлого шляху, на якому тобі завжди будуть зустрічатися тільки добрі люди! Зі святом, з Вербною неділею! Усіх найкращих благ тобі!

***

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

***

Привітання з Вербною неділею – смс короткі:

З вербною неділею вітаю,

Всіх благ я від душі бажаю!

Нехай думки чистіші стануть і світліші,

А люди щирі і добріші!

***

З Вербною неділею! Щастя й радості тобі бажаю!

***

Вітаю з Вербною неділею! Хай ніякий карантин не псує тобі настрій! Ніякі коронавісні зарази до тебе не липнуть – а липнуть лише гроші та вдача! Щастя тобі і божественної любові ;)

Вітання з Вербною неділею – картинки, гіф та листівки з Вербною неділею