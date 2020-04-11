Красиві привітання з Вербною неділею 2020 – листівки, проза та вірші

Вітання з Вербною неділею у прозі, у віршах та смс, а також чудові відкритки з Вербною неділею підібрав Главред на свято.
Привітання з Вербною неділею у 2020 році настає пора дарувати 12 квітня. Кожного року дата у свята інша – проте народна любов до нього не змінюється.
Поздоровлення з Вербною неділею наповнюють душу радістю та сповнюють надії. А заодно нагадають, що лишився лише тиждень – і замість "З Вербною неділею вітаю" ми вигукнемо "З Великоднем!".
Найкращі вітання з Вербною неділею у прозі, у віршах та смс, а також чудові відкритки з Вербною неділею підібрав Главред на свято.
Ми також підібрали найкращі привітання з Вербною неділею російською мовою – у матеріалі С Вербным воскресеньем 2020 – поздравления православные и прикольные.
Читайте также12 апреля – какой сегодня праздник – что делать в Вербное воскресенье
Привітання з Вербною неділею – проза (своїми словами), вірші та смс
З Вербною неділею вітаю! Нехай же радість наповнить і твою душу, розіллється річкою в твоє прекрасне життя! Нехай тепло, благополуччя і красиві миті не покидають тебе!
***
З біблійних часів свято це знаємо,
Гілочкою розпущеної верби ми його зустрічаємо,
Нехай неділя Вербна в храм вас запрошує,
Нехай молитвами здоров'я примножує.
Зі святом я Вас сердечно вітаю,
Радості, усмішок і добра бажаю,
Нехай життя тече, як повна ріка,
Нехай завжди збувається мрія.
***
Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.
***
Нехай Вербна неділя подарує тобі невичерпну радість! Нехай щасливим і радісним буде не лише цей день – хай він стане початком великого і світлого шляху, на якому тобі завжди будуть зустрічатися тільки добрі люди! Зі святом, з Вербною неділею! Усіх найкращих благ тобі!
***
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
***
Привітання з Вербною неділею – смс короткі:
З вербною неділею вітаю,
Всіх благ я від душі бажаю!
Нехай думки чистіші стануть і світліші,
А люди щирі і добріші!
***
З Вербною неділею! Щастя й радості тобі бажаю!
***
Вітаю з Вербною неділею! Хай ніякий карантин не псує тобі настрій! Ніякі коронавісні зарази до тебе не липнуть – а липнуть лише гроші та вдача! Щастя тобі і божественної любові ;)