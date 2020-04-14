Модные поздравления со светлой Пасхой 2020 – коллегам и клиентам

Поздравления с Пасхой 2020 коллегам, клиентов, партнеров – стильные

Пасха 2020 все ближе – уже пора задуматься, какие поздравления с Пасхой отправлять коллегам и клиентам, партнерам и друзьям.

Когда речь идет о бизнесе, то первым на ум приходит поздравление с Пасхой в прозе – официальное, короткое, но емкое и мудрое. Однако и прикольные стихи-поздравления с Пасхой в условиях наших грустных карантинных реалий вполне может прийтись ко двору.

Ранее Главред уже публиковал поздравления на Пасху 2020 для католиков и картинки с Пасхой красивые – открытки, картинки, в прозе и стихи. На этот раз предлагаем христианские поздравления с Пасхой для православных.

Поздравления с Пасхой 2020 коллегам, клиентов, партнеров – в прозе, стихах, смс

Поздравление с Пасхой своими словами:

Уважаемые клиенты, спешим поздравить вас с великим праздником Пасхи! Желаем вам счастливой весны, обновлений, приносящих радость, покоя в душе, стабильности и уверенности в том, что завтрашний день принесет вам везение и успех.

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Поздравление с Пасхой короткое:

От всего сердца поздравляем вас со Светлым Христовым воскресением Пасхой Господней! Желаем вам исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, мира, добра и любви, порядка и стабильности.

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Поздравления с Пасхой официальные – клиентам:

С Воскресением Христовым вас, дорогие клиенты! Мы готовы решать сложные задачи, покорять новые вершины, достигать намеченные цели, чтобы у Вас было больше времени наслаждаться приятными моментами, которых, мы уверены, будет немало! Мы работаем, чтобы вы не замечали обременительных мелочей, и рады, если нам это удается!

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Дорогие партнеры. Поздравляем вас с Пасхой! Пусть в день святого Воскресения Господня коснется вас благодать. Пусть радость, милосердие окутают ваши сердца, пусть Господь вам помогает во всех начинаниях. Мира вам и денежного процветания! Христос Воскрес!

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С праздником Пасхи вас, дорогие мои партнеры. От всей души желаю вам всегда верить в себя и свой успех, с большими надеждами, добрыми ожиданиями и верными стремлениями идти к вершинам счастья, достатка и блаженства.

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Прикольное поздравление с Пасхой коллегам:

С Пасхой коллегу поздравляю,

И отдохнуть тебе желаю.

Гони прочь грусть, гони печаль,

И в этот праздник не скучай.

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Мы хотим коллег поздравить,

С Воскресением Христовым!

Пожелать здоровья, счастья,

Не грустить вам ни о чем!

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Будет пусть, коллеги, в радость

Весь рабочий вам процесс.

Всем терпения желаю,

С Пасхой вас, Христос Воскрес!

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Светлое Христово воскресение – праздник человеколюбия, когда мы забываем об ожесточении в наших душах. Так будем же в этот день полны веселья, надежды и воистину христианской любви ко всем окружающим. Христос воскрес, любимые коллеги!

Поздравления с Пасхой – картинки и открытки