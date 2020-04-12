Поздравления на Пасху 2020 для католиков и картинки с Пасхой красивые

Поздравления с Пасхой 2020 – открытки, картинки, в прозе и стихи на Пасху – собрал Главред на главный праздник католиков.
Пасха католическая в 2020 году празднуется 12 апреля. Ровно за неделю до того, как отмечается Пасха 2020 в православии.
Только лучшие поздравления с Пасхой 2020 – открытки, картинки, в прозе и стихи на Пасху – собрал Главред на главный праздник католиков. В нашем материале мы собрали и поздравления на Пасху христианские, и поздравление с Пасхой на английском, и красивые картинки с Пасхой. Не забыли мы и про анимационные гифки с Пасхой, которые у нас можно скачать бесплатно.
А ранее мы писали о том, что Пасха 2020 католическая и православная имеют ряд схожих черт – но и свои особенности. Детальнее читайте в нашем материале Католическая Пасха 2020 – когда и как отмечают.
Поздравления с Пасхой – в прозе, стихах и короткие смс
Поздравление с Пасхой на английском:
Happy Easter to you and your family! – Поздравляю тебя (Вас) и твою (Вашу) семью с праздником святой Пасхи!
Wish you an Easter filled with joy and love! – Желаю тебе( Вам) пасхальных дней, что наполнены радостью и любовью!
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Поздравления с Пасхой – проза – своими словами:
Дорогие друзья! Поздравляю вас с католической Пасхой! Желаю всем счастья, успехов во всем, мира, добра, терпимости, честности и искренности.
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Поздравляю с прекрасным праздником Пасхи. Желаю, чтобы несокрушимая вера давала силы, настоящая любовь наполняла гармонией и благодушием, а радужная надежда всегда озаряла твой жизненный путь. Мира тебе и счастья. Христос Воскрес!
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Красивое поздравление с Пасхой – стихи:
Настал великий этот день!
Он доброй Пасхою зовется.
И пусть божественная тень
К тебе сегодня прикоснется.
И пусть плохое всё уйдет,
А в жизни будет только счастье,
Кто ищет, тот всегда найдет,
В своей судьбе приняв участье!
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Душевное поздравление с Пасхой в стихах:
Храни тебя Христос
От всякого ненастья,
От злого языка,
От боли, от недуга,
От умного врага,
От мелочного друга,
И дай тебе Господь,
Коль это в Его власти,
Здоровья, долгих лет,
Любви и снова счастья!
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Поздравления с Пасхой – смс:
За грехи пускай Господь прощает,
За добро — всегда вознаграждает,
Жизнь пусть дарит множество чудес.
С праздником тебя! Христос воскрес!
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Поздравление с Пасхой короткое:
Желаем вам счастливой Пасхи
И говорим "Христос воскрес!"
Пусть будет ваша жизнь прекрасной
И полной света и чудес!