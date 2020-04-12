УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

Поздравления на Пасху 2020 для католиков и картинки с Пасхой красивые

12 апреля 2020, 05:01

Поздравления с Пасхой 2020 – открытки, картинки, в прозе и стихи на Пасху – собрал Главред на главный праздник католиков.

Католическая Пасха 2020 - поздравления с Пасхой и открытки красивые
Католическая Пасха 2020 - поздравления с Пасхой и открытки красивые

Пасха католическая в 2020 году празднуется 12 апреля. Ровно за неделю до того, как отмечается Пасха 2020 в православии.

Только лучшие поздравления с Пасхой 2020 – открытки, картинки, в прозе и стихи на Пасху – собрал Главред на главный праздник католиков. В нашем материале мы собрали и поздравления на Пасху христианские, и поздравление с Пасхой на английском, и красивые картинки с Пасхой. Не забыли мы и про анимационные гифки с Пасхой, которые у нас можно скачать бесплатно.

А ранее мы писали о том, что Пасха 2020 католическая и православная имеют ряд схожих черт – но и свои особенности. Детальнее читайте в нашем материале Католическая Пасха 2020 – когда и как отмечают.

Поздравления с Пасхой – в прозе, стихах и короткие смс

Поздравление с Пасхой на английском:

Happy Easter to you and your family! – Поздравляю тебя (Вас) и твою (Вашу) семью с праздником святой Пасхи!

Wish you an Easter filled with joy and love! – Желаю тебе( Вам) пасхальных дней, что наполнены радостью и любовью!

прикольные гифки к пасхе

***

Поздравления с Пасхой – проза – своими словами:

Дорогие друзья! Поздравляю вас с католической Пасхой! Желаю всем счастья, успехов во всем, мира, добра, терпимости, честности и искренности.

***

Поздравляю с прекрасным праздником Пасхи. Желаю, чтобы несокрушимая вера давала силы, настоящая любовь наполняла гармонией и благодушием, а радужная надежда всегда озаряла твой жизненный путь. Мира тебе и счастья. Христос Воскрес!

***

Красивое поздравление с Пасхой – стихи:

Настал великий этот день!

Он доброй Пасхою зовется.

И пусть божественная тень

К тебе сегодня прикоснется.

И пусть плохое всё уйдет,

А в жизни будет только счастье,

Кто ищет, тот всегда найдет,

В своей судьбе приняв участье!

анимационные открытки с пасхой скачать бесплатно

***

Душевное поздравление с Пасхой в стихах:

Храни тебя Христос

От всякого ненастья,

От злого языка,

От боли, от недуга,

От умного врага,

От мелочного друга,

И дай тебе Господь,

Коль это в Его власти,

Здоровья, долгих лет,

Любви и снова счастья!

***

Поздравления с Пасхой – смс:

За грехи пускай Господь прощает,

За добро — всегда вознаграждает,

Жизнь пусть дарит множество чудес.

С праздником тебя! Христос воскрес!

анимационные видео-поздравления с пасхой

***

Поздравление с Пасхой короткое:

Желаем вам счастливой Пасхи

И говорим "Христос воскрес!"

Пусть будет ваша жизнь прекрасной

И полной света и чудес!

Картинки с Пасхой и открытки

с пасхой открытки
Открытки с Пасхой
открытки с пасхой красивые
Открытки с Пасхой
красивые картинки с пасхой
Открытки с Пасхой
поздравление с пасхой на английском картинки
Открытки с Пасхой
Пасха 2020 католики праздник поздравления открытки
Сейчас вы просматриваете новость «Поздравления на Пасху 2020 для католиков и картинки с Пасхой красивые». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:01
Поздравления на Пасху 2020 для католиков и картинки с Пасхой красивые
04:28
Стильный маникюр дома – в моде ногти цвета сирени и лимонный маникюр: фото Фото
03:49
Весенний авитаминоз: диетолог рассказала, какие продукты добавить в рацион
03:03
"Зомби" COVID-19: ученые шокировали неожиданным свойством коронавируса
02:16
Вакцина от коронавируса: ученые Британии заявили о прорыве
01:40
Астролог раскрыл отличное время для интернет-романов: названы даты
01:11
12 апреля – какой праздник – что делать в Вербное воскресенье Видео
00:54
Как приготовить классный панеттоне: пошаговые рецепты и секреты Видео
00:21
Ученые подсчитали, сколько людей в Украине может умереть от коронавируса Видео
00:05
С Вербным воскресеньем 2020 – поздравления православные и прикольные
11 апреля, суббота
23:53
"Дешевый пиар": жительница Киевщины рассказала о травле из-за коронавируса
23:22
На любой вкус и цвет: названы самые популярные среди украинцев автомобили
22:41
Психоз из-за коронавируса: в России женщина зарезала своего мужа
22:18
Злостные нарушители карантина: Кличко шокировал суммой уплаченных штрафов
22:00
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных COVID-19 на 11 апреля достигло психологических отметок
21:46
"Смерть в любой момент": Комаровский ошарашил громким заявлением о коронавирусе
21:34
"Остались без еды из-за реформы": врачи психбольницы бьют тревогу
21:00
Коронавирус наступает: жуткий недуг подхватил топ-чиновник Ровенской области
20:32
В ПЦУ отказались от обряда освящения ивовой лозы - названа причина
20:25
"Мор" в Европе: коронавирус сжирает сотни жизней в день
20:20
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: головокружительный успех и новые поклонники Видео
19:57
Нужно ли надевать маску в своем авто - ответ Нацполиции
19:31
Страшный пожар во многоэтажке в Харькове: есть погибшие
19:16
"Не хватает средств защиты": в ВСУ забили тревогу из-за коронавируса
18:59
"Закусывай, трезвым давно не появлялся": Добкин и Гончаренко устроили свару в прямом эфире Видео
18:55
Должен знать каждый: Комаровский перечислил аналоги парацетамола
18:29
Подозрение Чорновол: всплыли подробности поджога
18:20
Полицейские устроили беспредел: украинцы жалуются на задержания из-за карантина Видео
18:00
Как испечь идеальный кулич на Пасху: главные секреты приготовления и выпекания Видео
17:55
Украину накроют заморозки: каким регионам грозит опасность
17:29
"Пробил дно": в Запорожье обрушился этаж жилого дома
16:58
В Минфине оценили перспективы получения транша МВФ и заговорили о дефолте
16:26
Забитые больницы и очереди из скорых: Москву накрыл коронавирусный ад Видео
15:58
Аншлаг на границе: возвращающиеся из Европы украинцы устроили коллапс на КПП Видео
15:26
Зеленский анонсировал разведение сил на новых участках на Донбассе
14:58
Новая почта закроет отделения: что будет с посылками AliExpress
14:54
Когда Украине грозит пик коронавируса: врач назвал даты Видео
14:26
Зачистки в "ДНР": соратников Захарченко бросили на подвал
13:54
"Развезли по гостиницам": всплыли скандальные детали эвакуации украинцев из ОАЭ
13:28
Коронавирус в России: экс-советник Путина назвал серьезную проблему страны Видео
12:57
Комаровский рассказал о пользе от паразитов Видео
11:17
Коронавирус в Украине: в Нацполиции назвали условие введения комендантского часа Видео
11:10
Припудренная пандемия: от россиян скрывают реальное число жертв коронавируса мнение
11:00
Коронавирус в Киеве: обнародована тревожная статистика
10:28
Ляпы в онлайн-школе: учитель объяснил причины всех проблем
10:00
Холостяк 10 сезон 6 выпуск 10-04-2020 - кто ушел Видео
09:43
А король-то голый: почему ляпы учителей на онлайн-уроках - это хорошо мнение
09:32
Новые жертвы и заболевшие: коронавирус в Украине набирает обороты Видео
09:14
Стратегия выхода Украины из карантина: Шмыгаль рассказал первые подробности
09:03
"Заморозки, тепло и снег": Киев предупредили о погодных сюрпризах Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять