Поздравления на Пасху 2020 для католиков и картинки с Пасхой красивые

Католическая Пасха 2020 - поздравления с Пасхой и открытки красивые

Пасха католическая в 2020 году празднуется 12 апреля. Ровно за неделю до того, как отмечается Пасха 2020 в православии.

Только лучшие поздравления с Пасхой 2020 – открытки, картинки, в прозе и стихи на Пасху – собрал Главред на главный праздник католиков. В нашем материале мы собрали и поздравления на Пасху христианские, и поздравление с Пасхой на английском, и красивые картинки с Пасхой. Не забыли мы и про анимационные гифки с Пасхой, которые у нас можно скачать бесплатно.

А ранее мы писали о том, что Пасха 2020 католическая и православная имеют ряд схожих черт – но и свои особенности. Детальнее читайте в нашем материале Католическая Пасха 2020 – когда и как отмечают.

Поздравления с Пасхой – в прозе, стихах и короткие смс

Поздравление с Пасхой на английском:

Happy Easter to you and your family! – Поздравляю тебя (Вас) и твою (Вашу) семью с праздником святой Пасхи!

Wish you an Easter filled with joy and love! – Желаю тебе( Вам) пасхальных дней, что наполнены радостью и любовью!

***

Поздравления с Пасхой – проза – своими словами:

Дорогие друзья! Поздравляю вас с католической Пасхой! Желаю всем счастья, успехов во всем, мира, добра, терпимости, честности и искренности.

***

Поздравляю с прекрасным праздником Пасхи. Желаю, чтобы несокрушимая вера давала силы, настоящая любовь наполняла гармонией и благодушием, а радужная надежда всегда озаряла твой жизненный путь. Мира тебе и счастья. Христос Воскрес!

***

Красивое поздравление с Пасхой – стихи:

Настал великий этот день!

Он доброй Пасхою зовется.

И пусть божественная тень

К тебе сегодня прикоснется.

И пусть плохое всё уйдет,

А в жизни будет только счастье,

Кто ищет, тот всегда найдет,

В своей судьбе приняв участье!

***

Душевное поздравление с Пасхой в стихах:

Храни тебя Христос

От всякого ненастья,

От злого языка,

От боли, от недуга,

От умного врага,

От мелочного друга,

И дай тебе Господь,

Коль это в Его власти,

Здоровья, долгих лет,

Любви и снова счастья!

***

Поздравления с Пасхой – смс:

За грехи пускай Господь прощает,

За добро — всегда вознаграждает,

Жизнь пусть дарит множество чудес.

С праздником тебя! Христос воскрес!

***

Поздравление с Пасхой короткое:

Желаем вам счастливой Пасхи

И говорим "Христос воскрес!"

Пусть будет ваша жизнь прекрасной

И полной света и чудес!

Картинки с Пасхой и открытки

Открытки с Пасхой

Открытки с Пасхой

Открытки с Пасхой