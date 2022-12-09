Как просто поздравить с Рождеством: самые красивые открытки, стихи и проза

Рождество Христово является одним из величайших праздников в христианской традиции. Православные христиане отмечают этот день 7 января. Хотя точная дата рождения Иисуса Христа неизвестна, традиционно уже много веков празднования проводятся в такую дату.
В церквях вечером накануне праздника правят особую вечернюю службу. Утром 7 января происходит торжественная служба, во время которой прославляют рождение Сына Божьего.
Перед празднованием многие верующие соблюдают пост в течение 40 дней. А вечером 6 января соблюдают строгий пост и готовят 12 постных блюд.
В праздничный день Рождества Христова все ожидают чуда и сказочной атмосферы. Но создание сказочного настроения зависит и от нас самих. Например, наши поздравления с Рождеством Христовым для семьи, друзей и родных создадут праздничное настроение в вашем окружении.
Главред собрал поздравления с Рождеством в картинках, прозе и стихах, которые помогут подарить вашим родным праздничное настроение.
Рождество Христово – поздравления в картинках и открытках для семьи и друзей
Как поздравить с Рождеством Христовым 7 января в стихах и прозе
Желаю на Рождество теплого пламени у камина любви и уюта в домашней атмосфере, когда из пламени прыгают мелкие яркие искорки надежды, когда теплые ладони родных вселяют веру в счастливое будущее, а сверху Господь благословляет счастьем!
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Пусть самым счастливым для вас Рождество,
И самым чудеснейшим станет,
Пускай с долгожданным приходом его
Исполнится море желаний!
И пусть в этот дивный и сказочный миг
Удача для вас улыбнётся,
От бед и невзгод добрый ангел хранит,
И путь освещает луч солнца!
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Пусть тебе Рождество в дар принесет уютный дом, преданных друзей, радостные впечатления. Пусть будет множество удивительных путешествий, веселых приключений, сладких минут и светлых дней!
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Доброй судьбы, достатка довольно, вкусной кутьи и добра в жизни. Пусть Бог с Вами будет всегда и всюду, пусть всем помогает – Христос ся рождает!!!
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Пусть Рождество принесет мир, уют в дом, преданных друзей, радостных впечатлений и душевного спокойствия. Пусть будет множество светлых дней, а Бог оберегает всю вашу семью от бед и невзгод. С Рождеством Христовым!
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В светлый вечер Рождества Христова
От души хочу вам пожелать,
Чтоб красивы были и здоровы,
И с улыбкой каждый день встречать.
Чтобы в адрес ваш всегда звучали
Самые прекрасные слова.
Чтобы всё сбылось, о чем мечтали,
В этот светлый праздник Рождества!
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Вифлеемская звезда на небе засияла и светом своим озарила наши души, подарила надежду, укрепила веру, зажгла в сердцах пламя любви. С великим Рождеством вас! Пусть тот чудесный свет хранит вас на всех жизненных дорогах, дарит счастье и радость.
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