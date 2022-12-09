Как просто поздравить с Рождеством: самые красивые открытки, стихи и проза

В один из крупнейших церковных праздников православные христиане поздравляют родных и молятся за них Богу.

Рождество Христово – один из самых больших праздников в христианской традиции/ УНИАН, ua.depositphotos.com

Рождество Христово является одним из величайших праздников в христианской традиции. Православные христиане отмечают этот день 7 января. Хотя точная дата рождения Иисуса Христа неизвестна, традиционно уже много веков празднования проводятся в такую дату.

В церквях вечером накануне праздника правят особую вечернюю службу. Утром 7 января происходит торжественная служба, во время которой прославляют рождение Сына Божьего.

Перед празднованием многие верующие соблюдают пост в течение 40 дней. А вечером 6 января соблюдают строгий пост и готовят 12 постных блюд.

В праздничный день Рождества Христова все ожидают чуда и сказочной атмосферы. Но создание сказочного настроения зависит и от нас самих. Например, наши поздравления с Рождеством Христовым для семьи, друзей и родных создадут праздничное настроение в вашем окружении.

Главред собрал поздравления с Рождеством в картинках, прозе и стихах, которые помогут подарить вашим родным праздничное настроение.

Рождество Христово – поздравления в картинках и открытках для семьи и друзей

Как поздравить с Рождеством Христовым 7 января в стихах и прозе

Желаю на Рождество теплого пламени у камина любви и уюта в домашней атмосфере, когда из пламени прыгают мелкие яркие искорки надежды, когда теплые ладони родных вселяют веру в счастливое будущее, а сверху Господь благословляет счастьем!

***

Пусть самым счастливым для вас Рождество,

И самым чудеснейшим станет,

Пускай с долгожданным приходом его

Исполнится море желаний!

И пусть в этот дивный и сказочный миг

Удача для вас улыбнётся,

От бед и невзгод добрый ангел хранит,

И путь освещает луч солнца!

***

Пусть тебе Рождество в дар принесет уютный дом, преданных друзей, радостные впечатления. Пусть будет множество удивительных путешествий, веселых приключений, сладких минут и светлых дней!

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Доброй судьбы, достатка довольно, вкусной кутьи и добра в жизни. Пусть Бог с Вами будет всегда и всюду, пусть всем помогает – Христос ся рождает!!!

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Пусть Рождество принесет мир, уют в дом, преданных друзей, радостных впечатлений и душевного спокойствия. Пусть будет множество светлых дней, а Бог оберегает всю вашу семью от бед и невзгод. С Рождеством Христовым!

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В светлый вечер Рождества Христова

От души хочу вам пожелать,

Чтоб красивы были и здоровы,

И с улыбкой каждый день встречать.

Чтобы в адрес ваш всегда звучали

Самые прекрасные слова.

Чтобы всё сбылось, о чем мечтали,

В этот светлый праздник Рождества!

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Вифлеемская звезда на небе засияла и светом своим озарила наши души, подарила надежду, укрепила веру, зажгла в сердцах пламя любви. С великим Рождеством вас! Пусть тот чудесный свет хранит вас на всех жизненных дорогах, дарит счастье и радость.

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