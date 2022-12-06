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Православный календарь на декабрь 2022: когда отмечать Рождество и Николая

6 декабря 2022, 17:13
Все праздничные даты декабря, когда нужно зайти в храм и помолиться.
Церковные праздники в декабре 2022
Церковные праздники в декабре 2022 / ua.depositphotos.com

Первый зимний месяц насыщен датами, когда православная и католическая церкви чтят святых, отмечают большие праздники. Декабрь у большинства ассоциируется с Рождеством Христовым. На самом деле церковный календарь на декабрь 2022 года предлагает большое количество дат – день Святого Николая, Введение во храм Пресвятой Богородицы и другие. Мы предлагаем узнать, когда и какие церковные праздники отмечать.

Церковные праздники в декабре 2022

Первая неделя декабря – это торжественные даты каждый день:

  • 1 декабря – День памяти святого мученика Платона;
  • 2 декабря – мученика Варлаама;
  • 3 декабря – предсвятие Введения во храм Пресвятой Богородицы;
  • 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы;
  • 5 декабря – благоверного князя Ярополка Владимиро-Волынского;
  • 6 декабря – день Святого Николая по григорианскому календарю:
  • 7 декабря – День святой великомученицы Екатерины.

Тут из крупных праздников – День святого Николая и введение во храм Пресвятой Богородицы.

Вторая неделя декабря:

  • 8 декабря – предание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы;
  • 9 декабря – освящение церкви великомученика Георгия в Киеве;
  • 10 декабря – иконы Божией Матери Знамения;
  • 11 декабря – мученика Иринарха и с ним святых семи жен;
  • 12 декабря – мученика Парамона и с ним 370 мучеников;
  • 13 декабря – День Святого апостола Андрея Первозванного ;
  • 14 декабря – пророка Наума;
  • 15 декабря – пророка Аввакума.

Большинство верующим знаком праздник День Святого апостола Андрея Первозванного.

Третья неделя декабря ознаменуется такими датами:

  • 16 декабря – преподобного Саввы Сторожевского;
  • 17 декабря – День святой Варвары;
  • 18 декабря – преподобного Саввы;
  • 19 декабря – День Святого Николая Чудотворца (до введения изменений);
  • 20 декабря – святителя Амвросия, епископа Медиоланского;
  • 21 декабря – преподобного Патапия;
  • 22 декабря – День иконы Божией Матери Неожиданная Радость.

Последняя неделя декабря ознаменуется такими праздниками:

  • 23 декабря – День Святого епископа Иоасафа;
  • 24 декабря – преподобного Даниила Столпника;
  • 25 декабря – Рождество Христово, День Чудотворца Святого Спиридона Тримифунтского;
  • 26 декабря – мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста;
  • 27 декабря – мучеников Фирса, Левкия и Каллиника;
  • 28 декабря – Собор Крымских святых;
  • 29 декабря – День памяти пророка Аггея;
  • 30 декабря – День пророка Даниила и святых Отроков Анания, Азария и Мисаила;
  • 31 декабря – Щедрый вечер.

Перечисленные церковные праздники декабря 2022 года напоминают о важности веры, о том, как достигалось распространение христианства. Если вы хотите зайти в храм, лучше это сделать не в ту или иную дату, а для того, чтобы поставить свечу за здравие украинских защитников. Именно им сейчас нужна наша молитва и вера.

Когда рождественский пост

Помимо торжественных дат церковный календарь наполнен постными днями. Каждые среду и пятницу верующим разрешается употреблять в пищу только блюда неживотного происхождения. Также в декабре продолжается Рождественский пост. Он продлится с 28 ноября до 6 января. Если отмечается Рождество 25 декабря, то Рождественский пост начинается раньше – с 15 ноября и заканчивается вечером 24 декабря.

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