Православный календарь на декабрь 2022: когда отмечать Рождество и Николая

Первый зимний месяц насыщен датами, когда православная и католическая церкви чтят святых, отмечают большие праздники. Декабрь у большинства ассоциируется с Рождеством Христовым. На самом деле церковный календарь на декабрь 2022 года предлагает большое количество дат – день Святого Николая, Введение во храм Пресвятой Богородицы и другие. Мы предлагаем узнать, когда и какие церковные праздники отмечать.
Церковные праздники в декабре 2022
Первая неделя декабря – это торжественные даты каждый день:
- 1 декабря – День памяти святого мученика Платона;
- 2 декабря – мученика Варлаама;
- 3 декабря – предсвятие Введения во храм Пресвятой Богородицы;
- 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы;
- 5 декабря – благоверного князя Ярополка Владимиро-Волынского;
- 6 декабря – день Святого Николая по григорианскому календарю:
- 7 декабря – День святой великомученицы Екатерины.
Тут из крупных праздников – День святого Николая и введение во храм Пресвятой Богородицы.
Вторая неделя декабря:
- 8 декабря – предание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы;
- 9 декабря – освящение церкви великомученика Георгия в Киеве;
- 10 декабря – иконы Божией Матери Знамения;
- 11 декабря – мученика Иринарха и с ним святых семи жен;
- 12 декабря – мученика Парамона и с ним 370 мучеников;
- 13 декабря – День Святого апостола Андрея Первозванного ;
- 14 декабря – пророка Наума;
- 15 декабря – пророка Аввакума.
Большинство верующим знаком праздник День Святого апостола Андрея Первозванного.
Третья неделя декабря ознаменуется такими датами:
- 16 декабря – преподобного Саввы Сторожевского;
- 17 декабря – День святой Варвары;
- 18 декабря – преподобного Саввы;
- 19 декабря – День Святого Николая Чудотворца (до введения изменений);
- 20 декабря – святителя Амвросия, епископа Медиоланского;
- 21 декабря – преподобного Патапия;
- 22 декабря – День иконы Божией Матери Неожиданная Радость.
Последняя неделя декабря ознаменуется такими праздниками:
- 23 декабря – День Святого епископа Иоасафа;
- 24 декабря – преподобного Даниила Столпника;
- 25 декабря – Рождество Христово, День Чудотворца Святого Спиридона Тримифунтского;
- 26 декабря – мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста;
- 27 декабря – мучеников Фирса, Левкия и Каллиника;
- 28 декабря – Собор Крымских святых;
- 29 декабря – День памяти пророка Аггея;
- 30 декабря – День пророка Даниила и святых Отроков Анания, Азария и Мисаила;
- 31 декабря – Щедрый вечер.
Перечисленные церковные праздники декабря 2022 года напоминают о важности веры, о том, как достигалось распространение христианства. Если вы хотите зайти в храм, лучше это сделать не в ту или иную дату, а для того, чтобы поставить свечу за здравие украинских защитников. Именно им сейчас нужна наша молитва и вера.
Когда рождественский пост
Помимо торжественных дат церковный календарь наполнен постными днями. Каждые среду и пятницу верующим разрешается употреблять в пищу только блюда неживотного происхождения. Также в декабре продолжается Рождественский пост. Он продлится с 28 ноября до 6 января. Если отмечается Рождество 25 декабря, то Рождественский пост начинается раньше – с 15 ноября и заканчивается вечером 24 декабря.