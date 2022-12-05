День Екатерины: теплые поздравления, открытки и картинки для прекрасной именинницы

Мы расскажем, когда день Екатерины по церковному календарю и поможем поздравить красавицу.

С днем святой Екатерины

В православном календаре есть множество праздников в честь святых. Особой популярностью пользуется день Екатерины. Она жила в одно время с Иисусом Христом. Однако не это сделало ее святой великомученицей, а ее желание связать жизнь с человеком, знания и мудрость которого выше и больше, чем у нее, а также горячие молитвы Богородице.

Значение имени Екатерина

Считается, что в основе современного имени лежит древнегреческое Αικατερίνη, что означает Айкатерина – вечно чистая, непорочная. Владелицы имени в своем характере обязательно сохраняют честность и открытость. Такие женщины честны по отношению к себе и окружающим. Это часто становится проблемой, ведь в мире множество людей, которые ищут выгоду для себя нечестными путями.

Когда отмечают день Екатерины

В православном календаре есть несколько дат, когда можно поздравить с днем Катерины. В декабре – 7, а также в феврале – 5 и 17. Теперь вы знаете, какого числа именины у Екатерины.

Чем известна святая

7 декабря православные верующие будут почитать день святой великомученицы Екатерины Александрийской. Святая почитается, как в православии, так и в католической церкви.

Предание гласит, что Екатерина Александрийская была очень красивой и образованной девушкой из зажиточной семьи. Многие молодые люди искали ее внимания, но она отвергала все предложения. Причиной тому стало ее видение, в котором она увидела себя рядом с Христом.

За ее веру и приверженность христианской вере император Максимилиан подверг молодую женщину гонениям и мучениям. Во время заключения ее подвергали жестоким мучениям, а потом казнили через обезглавливание. Именно день памяти святой великомученицы украинцы отметят 7 декабря.

Поздравления с днем Екатерины

С днем ангела Катю можно поздравить в стихах, прозе, своими словами и даже отправив открытку. Мы предлагаем выбрать теплые слова и картинку в день Екатерины прямо сейчас.

С днем Екатерины

***

Я поздравляю тебя, Катя!

Желаю в жизни бед не знать,

Судьбы картину, словно пазл,

Из звеньев счастья собирать.

Фрагменты радости, восторга

В свою мозаику вложи,

Вкрапленьями любви прекрасной

Всегда безмерно дорожи.

Добавь здоровья элементы,

Частицы страсти, доброты

И комплектуй шедевр свой яркий

Ячейкой сказочной мечты.

***

На календаре сегодня

Вновь 7 декабря —

С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя.

Пусть тебя Екатерина

От напастей защитит,

И в делах твоих поможет,

И врагов угомонит.

Счастья, крепкого здоровья

В этой жизни непростой!

А заступница святая

Будет пусть всегда с тобой.

С днем Екатерины

***

Желаю нашей Катюшеньке счастья,

Не такого, как солнце, потому что солнце жжет,

Не такого, как река, потому что река течет,

Не такого, как ветер, потому что ветер гуляет,

А такого, как небо, потому что небо безгранично!

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю в день святой Екатерины огромного счастья, добра, искренней веры в лучшее. Встречай людей с открытым сердцем. Пусть тебя оберегает ангел-хранитель и помогает идти правильным путем.

С днем Екатерины, картинки

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Наша милая Катюша! Пусть святая Екатерина хранит тебя и наставляет тебя на верный путь. Желаю тебе в этот день здоровья, всех благ, успехов и счастья. Пусть каждый день будет наполнен верой в хорошее, светом и теплом.

День Екатерины открытки

***

Поздравляю со светлым и благодатным праздником святой Екатерины! Пусть святая Екатерина никогда не покидает тебя, помогает, напутствуя тебя во всем, и ограждает от бед! Желаю тебе настоящего счастья, терпения в трудные периоды, сильной веры в душе, чистых помыслов и спокойного жизненного пути!