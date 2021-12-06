С днем Вооруженных Сил Украины – открытки, картинки и поздравления защитникам

Поздравления с днем Вооруженных Сил Украины своими словами и в стихах, открытки и картинки к празднику - в подборке Главреда.
Ежегодно 6 декабря отмечают свой профессиональный праздник военные, которые имеют отношение к Вооруженным Силам Украины. В 2021 году этот день выпадает на понедельник.
День Вооруженных Сил Украины был учрежден в 1993 году, указом президента Леонида Кучмы. Ежегодно в этот день Президент обращается с торжественной речью к офицерскому и рядовому составу ВСУ, а также ветеранам. Этот праздник отмечают сухопутные, военно-морские и воздушные войска Украины.
О том, какие профессиональные и международных праздники можно отметить в последнем месяце года, читайте в нашем материале: Праздники в декабре 2021: какой день принесет дополнительный выходной.
С днем Вооруженных Сил Украины – поздравления в прозе и своими словами для смелых и отважных защитников – в подборке Главреда.
С днем Вооруженных Сил Украины – картинки, открытки, поздравления в прозе и стихах
Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем Вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.
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В День Вооружённых Сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.
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Я желаю Вам успехов во всех делах, чтобы крепко стояли Вы на границе, чтобы уважали и гордились Вами. Пусть вооружение будет мощным, но чтобы не пришлось им пользоваться. Мира и добра, счастья и процветания.
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Я горжусь тем, что в украинской армии есть такие люди, как ты. Желаю быть всегда на высоте, покорять вершины, уверенно стремиться к своей мечте, оставаться верными своим целям в любых обстоятельствах, не терять мужество и отвагу, надеяться только на лучшее и верить в свою удачу.
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Мы День Вооружённых сил,
Сегодня отмечаем.
Здоровья, мужества, любви,
Ребятам пожелаем.
Вы защищали наш покой,
Всегда, везде и всюду,
У Украины, кроме вас,
Защитников не будет.
Пускай же Родина воздаст
За все ваши заслуги.
А мы тогда благодарим,
И поздравлять вас будем.
***
Спасибо герою за мир и свободу,
За счастье на Богом нам данной земле!
Всю жизнь будем помнить,
Мы не забудем, что многое должны тебе.
Спасибо, спасибо! За то, что живой,
За то, что имеем возможность поздравить.
Ты — воин. Ты — настоящий герой.
Твой статус уже невозможно исправить.
***
Мужественные сильные мужчины,
Вы оплот защиты всей страны.
Не важны Вам звездочки и чины,
Вам бы лишь не допустить войны.
Будьте Вы всегда для нас здоровы,
Будьте крепки телом и душой,
И пусть в жизни лишь одной оковой
Будет свет в окне семьи большой.
Пусть гордится Украина своим войском,
Будем горды мы за всех своих орлов,
И пусть слава о казаке запорожском
Возродится доблестью страны сынов.