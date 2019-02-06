Дерзкий грабеж: в Днепре у мужчины выхватили сумку с внушительной суммой

В Днепре напали на мужчину и отобрали сумку с внушительной суммой / news.sevas.com

Во вторник вечером, 5 февраля, в Днепре трое злоумышленников ограбили местного жителя — отобрали сумку, в которой было 100 тысяч долларов (более 2 миллионов 700 тысяч гривен).

Злоумышленники напали на мужчину, когда он выходил из подъезда дома — повалили на землю, выхватили сумку, сели в машину и уехали, сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции на Днепропетровщине.

Начато производство по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса. Правоохранители устанавливают личности нападавших.

Источник УНН в правоохранительных органах сообщил, что в Днепре 5 января около 18 у директора предприятия, которое занимается ремонтом промышленного оборудования отобрали сумку, в которой было свыше 100 тысяч долларов. Пострадавший якобы говорил, что незадолго до нападения он снял эти деньги со счета в одном из банков.

Напомним, в начале сентября 2018 года в Ровно трое вооруженных мужчин напали на автомобиль, в котором находились местный житель вместе с сыном, и отобрали у них две сумки, в которых, по словам потерпевших, находились десятки тысяч долларов.