В Ровно вооруженные мужчины напали на авто и унесли почти два миллиона

В Ровно произошло разбойное нападение, злоумышленники унесли крупную сумму / rv.npu.gov.ua

Во вторник, 4 сентября, вечером в Ровно трое вооруженных мужчин напали на автомобиль, в котором находились местный житель вместе с сыном, и отобрали у них две сумки, в которых, по словам потерпевших, находились 70 тысяч долларов (почти 2 млн гривен).

Преступление совершено в 17:30 на ул. Набережная во дворе дома, злоумышленники скрылись на автомобиле Audi серого цвета, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Ровенской области.

"Предварительно известно, что потерпевший 50-летний житель Ровно вместе с 27-летним сыном на собственном автомобиле остановились во дворе дома, когда их заблокировало авто неизвестных. Трое вооруженных мужчин в масках открыли дверцу и, угрожая пистолетом, забрали две сумки...", — отметили в ведомстве.

Правоохранители начали производство по ч. 4. ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса, для задержания злоумышленников в областном центре введен оперативный план "Перехват".

В Ровно произошло разбойное нападение, злоумышленники унесли крупную сумму / rv.npu.gov.ua

Напомним, 19 июля в Печерском районе Киева — во дворе одного из домов по улице Бастионной — средь бела дня неизвестные в масках напали на сотрудника одного из банков и отобрали у него более 2 млн гривен.