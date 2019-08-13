Собирал дань с воров: в Одессе взяли "общак" крупного криминального авторитета Шарика - видео

13 августа 2019, 07:35

70-летний Валерий Шеремет "доил" автоугонщиков, квартирных и карманных воров, наркоторговцев и осужденных.

  • Общак Шарика накрыли Нацполиция
  • Общак Шарика накрыли Нацполиция
  • Общак Шарика накрыли Нацполиция
  • Общак Шарика накрыли Нацполиция
  • Общак Шарика накрыли Нацполиция
  • Общак Шарика накрыли Нацполиция
  • Общак Шарика накрыли Нацполиция

Силовики нанесли сокрушительный удар по криминальной группировке одесского "вора в законе" Шарика.

Отметим, кличку Шарик носит 70-летний Валерий Шеремет.

По информации копов, созданный Шариком-Шереметом подпольный сетевой концерн действовал в оккупированном Крыму, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Одесской областях.

Так вот, 70-летний авторитет Шарик собирал дань с преступников. Ему платили автоугонщики, квартирные карманные воры, и даже наркоторговцы. К слову, наркоторговцы "отстегивали" не деньгами, а товаром – 50%.  

Также стало известно, что Шарик и Ко "присосались" к осужденным четырех исправительных колоний и следственного изолятора в Херсонской области. Кроме того, "доили" и родственников тех, кто отбывает наказание.

Все "вырученные" деньги и наркотики попадали в так называемый "общак".

Копы и работники СБУ провели 30 обысков в помещениях, с которыми связан Шарик. Они изъяли ценностей и валюты на сумму более 500 тысяч долларов, а также наркотики.

По официальной информации полиции, за год в "общак" юга Украины было собрано более 23 миллионов гривен.

Уголовное производство открыто по трем статьям УК Украины – 189, 255 и 307 УК Украины (вымогательство, создание преступной организации, незаконное хранение наркотиков).

Читайте такжеПытки и избиения. В Днепре задержали банду рэкетиров, обложивших бизнесменов "данью"Напомним, ранее в Бахмуте сорвали большую сходку "воров в законе". Криминалитет планировал обсудить "рабочие вопросы" и кандидатуру "смотрящего" за Старобельским СИЗО. Но что-то пошло не так, и сходку накрыли копы.

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СБУ дань полиция вор общак шарик наркоторговцы криминальный аторитет новости Одессы
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