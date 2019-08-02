Выбирали "смотрящего" за СИЗО: в Бахмуте сорвали большую сходку "воров в законе" - видео

2 августа 2019, 18:32

Возглавил сходку посланник от "вора в законе" Лоту Гули.

"Законники" собирались выбрать "смотрящего" за СИЗО / Facebook/Артем Кисько

В Бахмуте Донеской области на сходку собрались "воры в законе". Криминалитет планировал обсудить "рабочие вопросы" и кандидатуру "смотрящего" за Старобельским СИЗО. Но что-то пошло не так, и сходку накрыли копы.

По информации, о главе главным в сходке был гражданин Турции, уроженец Азербайджана, посланник от "вора в законе" Лоту Гули, передает полиция Донецкой области.

В настоящее время решается вопрос о сокращении срока его пребывания на территории Украины.

"Нам такие гости не нужны — давай до свидания!", — написал в сети начальник регионального главка полиции Артем Кисько, опубликовав фото и видео спецоперации.

О судьбе других "законников", которых задержали во время сходки, пока не сообщается.

Напомним, ранее полицейские задержали более 30 криминальных авторитетов, которые устроили "сходку" в Кировоградской области.

Поводом для блатного "сходняка" стало было назначение "смотрящего" за Светловодском и решение спорных вопросов, рассказал на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Читайте такжеВ Одессе авторитета "Гугу" задержали перед сходкой по распределению сфер влияния"Но все пошло не по их утвержденному сценарию, несмотря на благословение "вора в законе" по кличке "Хохол", — отметил он.

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