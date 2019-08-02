Выбирали "смотрящего" за СИЗО: в Бахмуте сорвали большую сходку "воров в законе" - видео

Возглавил сходку посланник от "вора в законе" Лоту Гули.
В Бахмуте Донеской области на сходку собрались "воры в законе". Криминалитет планировал обсудить "рабочие вопросы" и кандидатуру "смотрящего" за Старобельским СИЗО. Но что-то пошло не так, и сходку накрыли копы.
По информации, о главе главным в сходке был гражданин Турции, уроженец Азербайджана, посланник от "вора в законе" Лоту Гули, передает полиция Донецкой области.
В настоящее время решается вопрос о сокращении срока его пребывания на территории Украины.
"Нам такие гости не нужны — давай до свидания!", — написал в сети начальник регионального главка полиции Артем Кисько, опубликовав фото и видео спецоперации.
О судьбе других "законников", которых задержали во время сходки, пока не сообщается.
Напомним, ранее полицейские задержали более 30 криминальных авторитетов, которые устроили "сходку" в Кировоградской области.
Поводом для блатного "сходняка" стало было назначение "смотрящего" за Светловодском и решение спорных вопросов, рассказал на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.
Читайте такжеВ Одессе авторитета "Гугу" задержали перед сходкой по распределению сфер влияния"Но все пошло не по их утвержденному сценарию, несмотря на благословение "вора в законе" по кличке "Хохол", — отметил он.