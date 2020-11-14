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Армен Джигарханян: прорывы в карьере, лучшие фильмы и личные драмы досье

14 ноября 2020, 11:25

Опубликована биография Джигарханяна, в которой раскрыты главные факты о творчестве и личной жизни актера.

Жизнь Джигарханяна насыщена интересными фактами – Армен Джигарханян биография
Биография Армена Джигарханяна насыщена интересными фактами / УНИАН

Советский, русский, армянский актер, народный артист СССР, театральный режиссер, президент Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет.

Главред собрал главные факты из биографии артиста – где родился, проходил обучение, как развивалась его карьера, какие были прорывы, и с какими личными драмами он столкнулся.

Также названы лучшие фильмы Джигарханяна.

Биография – Джигарханян Армен: главные факты об учебе и карьере

Родился 3 октября 1935 года, родной город – Ереван, пишет Wikipedia. В 1954 году начал учиться в Ереванском художественно-театральном институте, поступил на актерское отделение. Закончил обучение в вузе в 1958-м.

Еще на втором курсе обучения в вузе его пригласили в Ереванский русский драматический театр им. Станиславского. Джигарханян впервые сыграл роль на сцене этого театра в 1955 году – играл в спектакле Иван Рыбаков по пьесе Виктора Гусева.

Первую роль в кино получил в 1960 году – сыграл роль молодого рабочего Акопа в фильме Обвал.

Славу на территории СССР Джигарханян получил в 1965 году после того, как сыграл роль молодого физика Артема Манвеляна в фильме Здравствуй, это я!

После этого актера пригласили в Москву. В 1967 году начал работать в Театре им. Ленинского Комсомола. Джигарханян проработал там только два года.

С 1969 года поступил на работу в Московский драматический театр им. Маяковского и был там одним из ведущих артистов до 1996-го.

Позже – с 1996 года по 2003-й – играл несколько ролей в Ленкоме.

Также Джигарханян преподавал на актерском факультете во Всероссийском государственном институте кинематографии им. Герасимова.

Основал Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна в 1996 году, сначала он назывался Театр Д. Стал директором театра в 2015-м.

На сайте Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна названы спектакли с участием актера, которые вошли в золотую сокровищницу театрального искусства:

  • Трамвай Желание;
  • Бег;
  • Беседы с Сократом;
  • Кошка на раскаленной крыше;
  • Театр времен Нерона и Сенеки;
  • Жертва века.

Армен Джигарханян фильмография – лучшие фильмы актера

В кино- и телефильмах актер сыграл более 250 ролей. Имя актера вписано в Книгу рекордов Гиннеса по числу ролей, сыгранных им в кино.

Лучшие фильмы с участием Армена Джигарханяна:

  • Журавушка 1968 года – сыграл роль Михаила Стышного;
  • Новые приключения неуловимых 1968 года – роль штабс-капитана Овечкина;
  • Корона Российской империи, или Снова неуловимые 1971 года – штабс-капитан Овечкин
  • Мужчины 1972 года – персонаж – Казарян;
  • Старые стены 1973 года – шофер Володя;
  • Когда наступает сентябрь 1975 года – роль Левона Погосяна;
  • Здравствуйте, я ваша тетя! 1975 года – судья Кригс;
  • Место встречи изменить нельзя 1979 года – главарь банды Черная кошка Карп (Горбатый);
  • Тегеран-43 1980 года – роль профессионального убийцы Макса Ришара;
  • Паспорт 1990 года – роль – Сеня Клайн.

Армен Джигарханян биография – главные награды:

  • В начале октября 1995 года получил орден За заслуги перед Отечеством III степени за большой личный вклад в развитие театрального искусства;
  • В 2001 году получил театральную премию Золотая маска за роль в спектакле Город миллионеров;
  • В начале декабря 2005 одержал орден За заслуги перед Отечеством IV степени за большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность;
  • В 2009 году одержал кинопремию Ника за лучшую мужскую роль второго плана в ленте Исчезнувшая империя;
  • В 2010 году одержал орден За заслуги перед Отечеством II степени;
  • В 2015- удостоен театральной премии Золотая маска За вклад в развитие театрального искусства.

Армен Джигарханян биография – личная жизнь и драмы

Первый брак артиста был гражданским, его избранницей стала Алла Ванновская – актриса Ереванского Русского драматического театра им. Станиславского. В 1964 году у пары родилась дочь Елена.

Избранница актера имела психическое заболевание хорея, которое передается по наследству, и скончалась в психбольнице в 1966 году.

Дочь Елена страдала такой же болезнью, как и мать. После смерти матери Джигарханян забрал дочь к себе. Девушка скончалась в 1987 году в возрасте 23-х лет от отравления угарным газом.

Первая официальная супруга Джигарханяна – Татьяна Власова, работала помощником художественного руководителя в театре артиста. Брак продлился с 1967 года по 2015-й.

Вторая официальная жена актера – пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, с 2015 по 2017 год она была генеральным директором Театра Армена Джигарханяна.

Джигарханян с Цымбалюк-Романовской
Армен Джигарханян с Виталиной Цымбалюк-Романовской / Скриншот

Второй брак актера продлился с конца февраля 2016 года до конца января 2018-го – закончился скандальным разводом.

Джигарханян сам подал на развод, сначала Цымбалюк-Романовская не была против разрыва брака. Супругов развели в конце ноября 2017 года, однако позже Цымбалюк-Романовская решила обжаловать решение суда о разводе. Потом суд принял решение о разрыве брака.

В конце апреля 2018 года из-за шумихи вокруг развода состояние здоровья Джигарханяна ухудшилось. СМИ узнали, что у Джигарханяна был инфаркт, и актер впал в кому. Немного позже состояние актера улучшилось.

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