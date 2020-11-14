Биография Армена Джигарханяна насыщена интересными фактами / УНИАН

Советский, русский, армянский актер, народный артист СССР, театральный режиссер, президент Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет.

Главред собрал главные факты из биографии артиста – где родился, проходил обучение, как развивалась его карьера, какие были прорывы, и с какими личными драмами он столкнулся.

Также названы лучшие фильмы Джигарханяна.

Биография – Джигарханян Армен: главные факты об учебе и карьере

Родился 3 октября 1935 года, родной город – Ереван, пишет Wikipedia. В 1954 году начал учиться в Ереванском художественно-театральном институте, поступил на актерское отделение. Закончил обучение в вузе в 1958-м.

Еще на втором курсе обучения в вузе его пригласили в Ереванский русский драматический театр им. Станиславского. Джигарханян впервые сыграл роль на сцене этого театра в 1955 году – играл в спектакле Иван Рыбаков по пьесе Виктора Гусева.

Первую роль в кино получил в 1960 году – сыграл роль молодого рабочего Акопа в фильме Обвал.

Славу на территории СССР Джигарханян получил в 1965 году после того, как сыграл роль молодого физика Артема Манвеляна в фильме Здравствуй, это я!

После этого актера пригласили в Москву. В 1967 году начал работать в Театре им. Ленинского Комсомола. Джигарханян проработал там только два года.

С 1969 года поступил на работу в Московский драматический театр им. Маяковского и был там одним из ведущих артистов до 1996-го.

Позже – с 1996 года по 2003-й – играл несколько ролей в Ленкоме.

Также Джигарханян преподавал на актерском факультете во Всероссийском государственном институте кинематографии им. Герасимова.

Основал Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна в 1996 году, сначала он назывался Театр Д. Стал директором театра в 2015-м.

На сайте Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна названы спектакли с участием актера, которые вошли в золотую сокровищницу театрального искусства:

Трамвай Желание;

Бег;

Беседы с Сократом;

Кошка на раскаленной крыше;

Театр времен Нерона и Сенеки;

Жертва века.

Армен Джигарханян фильмография – лучшие фильмы актера

В кино- и телефильмах актер сыграл более 250 ролей. Имя актера вписано в Книгу рекордов Гиннеса по числу ролей, сыгранных им в кино.

Лучшие фильмы с участием Армена Джигарханяна:

Журавушка 1968 года – сыграл роль Михаила Стышного;

Новые приключения неуловимых 1968 года – роль штабс-капитана Овечкина;

Корона Российской империи, или Снова неуловимые 1971 года – штабс-капитан Овечкин

Мужчины 1972 года – персонаж – Казарян;

Старые стены 1973 года – шофер Володя;

Когда наступает сентябрь 1975 года – роль Левона Погосяна;

Здравствуйте, я ваша тетя! 1975 года – судья Кригс;

Место встречи изменить нельзя 1979 года – главарь банды Черная кошка Карп (Горбатый);

Тегеран-43 1980 года – роль профессионального убийцы Макса Ришара;

Паспорт 1990 года – роль – Сеня Клайн.

Армен Джигарханян биография – главные награды:

В начале октября 1995 года получил орден За заслуги перед Отечеством III степени за большой личный вклад в развитие театрального искусства;

В 2001 году получил театральную премию Золотая маска за роль в спектакле Город миллионеров;

В начале декабря 2005 одержал орден За заслуги перед Отечеством IV степени за большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность;

В 2009 году одержал кинопремию Ника за лучшую мужскую роль второго плана в ленте Исчезнувшая империя;

В 2010 году одержал орден За заслуги перед Отечеством II степени;

В 2015- удостоен театральной премии Золотая маска За вклад в развитие театрального искусства.

Армен Джигарханян биография – личная жизнь и драмы

Первый брак артиста был гражданским, его избранницей стала Алла Ванновская – актриса Ереванского Русского драматического театра им. Станиславского. В 1964 году у пары родилась дочь Елена.

Избранница актера имела психическое заболевание хорея, которое передается по наследству, и скончалась в психбольнице в 1966 году.

Дочь Елена страдала такой же болезнью, как и мать. После смерти матери Джигарханян забрал дочь к себе. Девушка скончалась в 1987 году в возрасте 23-х лет от отравления угарным газом.

Первая официальная супруга Джигарханяна – Татьяна Власова, работала помощником художественного руководителя в театре артиста. Брак продлился с 1967 года по 2015-й.

Вторая официальная жена актера – пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, с 2015 по 2017 год она была генеральным директором Театра Армена Джигарханяна.

Армен Джигарханян с Виталиной Цымбалюк-Романовской / Скриншот

Второй брак актера продлился с конца февраля 2016 года до конца января 2018-го – закончился скандальным разводом.

Джигарханян сам подал на развод, сначала Цымбалюк-Романовская не была против разрыва брака. Супругов развели в конце ноября 2017 года, однако позже Цымбалюк-Романовская решила обжаловать решение суда о разводе. Потом суд принял решение о разрыве брака.

В конце апреля 2018 года из-за шумихи вокруг развода состояние здоровья Джигарханяна ухудшилось. СМИ узнали, что у Джигарханяна был инфаркт, и актер впал в кому. Немного позже состояние актера улучшилось.