Опубликована биография Джигарханяна, в которой раскрыты главные факты о творчестве и личной жизни актера.
Советский, русский, армянский актер, народный артист СССР, театральный режиссер, президент Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет.
Главред собрал главные факты из биографии артиста – где родился, проходил обучение, как развивалась его карьера, какие были прорывы, и с какими личными драмами он столкнулся.
Также названы лучшие фильмы Джигарханяна.
Биография – Джигарханян Армен: главные факты об учебе и карьере
Родился 3 октября 1935 года, родной город – Ереван, пишет Wikipedia. В 1954 году начал учиться в Ереванском художественно-театральном институте, поступил на актерское отделение. Закончил обучение в вузе в 1958-м.
Еще на втором курсе обучения в вузе его пригласили в Ереванский русский драматический театр им. Станиславского. Джигарханян впервые сыграл роль на сцене этого театра в 1955 году – играл в спектакле Иван Рыбаков по пьесе Виктора Гусева.
Первую роль в кино получил в 1960 году – сыграл роль молодого рабочего Акопа в фильме Обвал.
Славу на территории СССР Джигарханян получил в 1965 году после того, как сыграл роль молодого физика Артема Манвеляна в фильме Здравствуй, это я!
После этого актера пригласили в Москву. В 1967 году начал работать в Театре им. Ленинского Комсомола. Джигарханян проработал там только два года.
С 1969 года поступил на работу в Московский драматический театр им. Маяковского и был там одним из ведущих артистов до 1996-го.
Позже – с 1996 года по 2003-й – играл несколько ролей в Ленкоме.
Также Джигарханян преподавал на актерском факультете во Всероссийском государственном институте кинематографии им. Герасимова.
Основал Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна в 1996 году, сначала он назывался Театр Д. Стал директором театра в 2015-м.
На сайте Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна названы спектакли с участием актера, которые вошли в золотую сокровищницу театрального искусства:
- Трамвай Желание;
- Бег;
- Беседы с Сократом;
- Кошка на раскаленной крыше;
- Театр времен Нерона и Сенеки;
- Жертва века.
Армен Джигарханян фильмография – лучшие фильмы актера
В кино- и телефильмах актер сыграл более 250 ролей. Имя актера вписано в Книгу рекордов Гиннеса по числу ролей, сыгранных им в кино.
Лучшие фильмы с участием Армена Джигарханяна:
- Журавушка 1968 года – сыграл роль Михаила Стышного;
- Новые приключения неуловимых 1968 года – роль штабс-капитана Овечкина;
- Корона Российской империи, или Снова неуловимые 1971 года – штабс-капитан Овечкин
- Мужчины 1972 года – персонаж – Казарян;
- Старые стены 1973 года – шофер Володя;
- Когда наступает сентябрь 1975 года – роль Левона Погосяна;
- Здравствуйте, я ваша тетя! 1975 года – судья Кригс;
- Место встречи изменить нельзя 1979 года – главарь банды Черная кошка Карп (Горбатый);
- Тегеран-43 1980 года – роль профессионального убийцы Макса Ришара;
- Паспорт 1990 года – роль – Сеня Клайн.
Армен Джигарханян биография – главные награды:
- В начале октября 1995 года получил орден За заслуги перед Отечеством III степени за большой личный вклад в развитие театрального искусства;
- В 2001 году получил театральную премию Золотая маска за роль в спектакле Город миллионеров;
- В начале декабря 2005 одержал орден За заслуги перед Отечеством IV степени за большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность;
- В 2009 году одержал кинопремию Ника за лучшую мужскую роль второго плана в ленте Исчезнувшая империя;
- В 2010 году одержал орден За заслуги перед Отечеством II степени;
- В 2015- удостоен театральной премии Золотая маска За вклад в развитие театрального искусства.
Армен Джигарханян биография – личная жизнь и драмы
Первый брак артиста был гражданским, его избранницей стала Алла Ванновская – актриса Ереванского Русского драматического театра им. Станиславского. В 1964 году у пары родилась дочь Елена.
Избранница актера имела психическое заболевание хорея, которое передается по наследству, и скончалась в психбольнице в 1966 году.
Дочь Елена страдала такой же болезнью, как и мать. После смерти матери Джигарханян забрал дочь к себе. Девушка скончалась в 1987 году в возрасте 23-х лет от отравления угарным газом.
Первая официальная супруга Джигарханяна – Татьяна Власова, работала помощником художественного руководителя в театре артиста. Брак продлился с 1967 года по 2015-й.
Вторая официальная жена актера – пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, с 2015 по 2017 год она была генеральным директором Театра Армена Джигарханяна.
Второй брак актера продлился с конца февраля 2016 года до конца января 2018-го – закончился скандальным разводом.
Джигарханян сам подал на развод, сначала Цымбалюк-Романовская не была против разрыва брака. Супругов развели в конце ноября 2017 года, однако позже Цымбалюк-Романовская решила обжаловать решение суда о разводе. Потом суд принял решение о разрыве брака.
В конце апреля 2018 года из-за шумихи вокруг развода состояние здоровья Джигарханяна ухудшилось. СМИ узнали, что у Джигарханяна был инфаркт, и актер впал в кому. Немного позже состояние актера улучшилось.