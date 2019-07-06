Виктор Суслов: главным источником восстановления Донбасса будут собственные ресурсы Украины

Виктор Суслов / Главред

В ходе визита в Канаду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Донбасса Украине понадобится более 10 миллиардов евро. При этом глава государства пригласил иностранных инвесторов, заинтересованных финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты в Донецкой и Луганской областях, на форум в Мариуполе.

Главред пообщался с заслуженным экономистом Украины и бывшим министром экономики Виктором Сусловым о том, во сколько Украине может обойтись восстановление разрушенного в ходе военных действий Донбасса, сможет ли Украина привлечь иностранных инвесторов к выполнению этой задачи, какие отрасли могли бы заинтересовать иностранцев, а также удастся ли привлечь к отстройке Донбасса Россию.

– Виктор Иванович, насколько адекватна, на ваш взгляд, названная Владимиром Зеленским сумма? Что она позволит восстановить – устаревшие промышленные предприятия и старые заводы? Или она даст возможность построить "с нуля" более современные и технологичные предприятия?

Читайте такжеОбнаглевшая Россия: почему Путин заблокировал "хлебное перемирие" на Донбассе– Прежде чем говорить о суммах денег, необходимых для восстановления Донбасса, нужно сказать об обязательных условиях для того, чтобы запрашиваемые инвестиции вообще стали возможными. И одним из таких условий является полное выполнение Минских соглашений от 17 февраля 2015 года. Обеими сторонами.

Только после урегулирования конфликта станет возможным приток иностранных инвестиций в Украину, в том числе и для восстановления Донбасса. Естественно, постоянные заявления о войне и об ожидании "широкомасштабного российского вторжения" распугали из Украины всех реальных и потенциальных инвесторов и стали одной из важнейших причин кризиса украинской экономики. Потому что зона военных действий, или потенциальных военных действий, еще никогда и нигде не была привлекательным местом для инвестиций.

Кроме того, прежде чем частные иностранные инвесторы проявят реальный интерес к инвестированию на Донбассе, должна быть подготовлена государственная программа восстановления Донбасса. Главное при этом – восстановление транспортной, энергетической, коммунальной и социальной инфраструктуры, а также всех систем жизнеобеспечения. Целесообразным, наверное, будет для привлечения инвесторов предусмотреть в программе восстановления Донбасса создание свободных экономических зон и территорий приоритетного развития.

Читайте такжеЧто значит отвод сил на Донбассе и чем он обернется для УкраиныТак что начинать надо не с попытки привлечения частных инвесторов, которые при нынешнем положении дел просто не придут. Нужно начинать с подготовки и проведения конференции стран-доноров и международных финансовых организаций. Тем более, что ведущие страны Евросоюза свою финансовую помощь в восстановлении Донбасса уже обещали. Реальным будет получение крупных долгосрочных кредитов Мирового банка, Европейского банка реконструкции и развития под низкие проценты для реализации программы восстановления инфраструктуры и промышленности Донбасса.

–Однако вернемся к предложениям Зеленского в Канаде…

– Я не очень хочу комментировать предложения Зеленского, поскольку их еще нельзя воспринимать всерьез. А говорить о необходимой сумме инвестиций для восстановления Донбасса в 10 миллиардов евро, не оценив ущерб, не имея плана восстановления Донбасса и не добившись политического урегулирования ситуации, явно преждевременно.

–Но ведь о проведении осенью форума для инвесторов в Мариуполе Зеленский уже объявил, выступая в Торонто. Он состоится?

– Эта идея тоже преждевременная, однако форум, скорее всего, состоится. Правда, эффект будет близок к нулю. Приедут "на разведку" не первые лица компаний, а любители бывать в разных экзотических местах, сделать селфи в парадном бронежилете где-нибудь в районе зоны разграничения, подержать в натруженных от офисной работы руках настоящий боевой автомат или гранатомет. На этом и закончится. Донбасс к частным иностранным инвестициям на сегодня не готов. А инвесторы не готовы рисковать своими деньгами.

Читайте такжеРаздача российских паспортов на Донбассе: чего хочет Путин– Допустим, что инвесторы все же придут. Какие предприятия и отрасли на Донбассе могут быть для них интересны в первую очередь? И возможно ли восстановление промышленности Донбасса на современной технической базе?

– В первую очередь, будет интерес к работающим и приносящим прибыль предприятиям. В этой связи очень важно вначале вернуть законным украинским собственникам предприятия, которые были взяты "под внешнее управление" сепаратистами в 2017 году, после блокирования украинскими радикальными элементами транспортных путей между неподконтрольными территориями Донбасса и остальной Украиной.

Естественно, отстраивать прежние заводы и промышленные предприятия в таком же виде, с теми же технологиями, которые раньше существовали на востоке страны, нет смысла. Донбасс нужно будет восстанавливать на основе новых технологий и при участии иностранных инвесторов, которые были бы способны привнести эти новые технологии. Но для этого, опять-таки, нужен план того, что и как мы планируем развивать на Донбассе в перспективе. А этого плана нет.

В конечном счете, о своих планах по инвестированию должны сказать сами иностранные инвесторы, расставив свои приоритеты. Но мы можем предполагать, что может быть интерес к угледобывающей промышленности, особенно шахтам, добывающим антрацит. Вероятным будет возобновление проекта по добыче сланцевого газа, который уже был начат с участием американских инвесторов. Традиционен интерес к аграрному сектору, в частности, производству зерна, подсолнечника, рапса и других технических культур.

Вообще, нельзя забывать, что Донбасс – это крупнейшая промышленная зона Украины. Традиционные отрасли экономики Донбасса – черная металлургия, энергетика, химическая промышленность и, конечно, машиностроение. Все они нуждаются в инвестициях и модернизации.

И иностранные инвестиции придут, когда для этого будут созданы условия. Однако, думаю, эти условия сформируются уже после истечения первого срока президентства Зеленского.

Читайте такжеПочему Путин так резко пересмотрел войну на Донбассе– Виктор Иванович, а если иностранные инвесторы не проявят энтузиазма, и Украина будет вынуждена собственными силами восстанавливать Донбасс, то насколько это затормозит государство в экономическом развитии в целом, когда оно будет вынуждено бросить значительные силы на отстройку данного региона?

– В любом случае, главным источником восстановления Донбасса будут собственные средства и ресурсы Украины. Хотя идеологи президентской партии "Слуга народа" декларируют приверженность концепции либертарианства, отрицающей эффективную роль государства в развитии общества, основная нагрузка по реинтеграции и восстановлению Донбасса неизбежно ляжет именно на государство.

Уместно вспомнить Украину в 30-е годы, период индустриализации, когда собственными усилиями украинцев были построены тысячи эффективных для своего времени предприятий и, кстати, фактически заново был отстроен индустриальный Донбасс.

– А при каких условиях сценарий, который предполагает привлечение России к восстановлению Донбасса, не будет выглядеть фантастическими? Иными словами, как нам привлечь Россию к этому процессу?

– Прежде всего, при условии снятия всех основных конфликтных вопросов в российско-украинских отношениях.

Но сегодня, когда с обеих сторон доминирует достаточно агрессивная риторика, сложно рассчитывать на то, что Россия добровольно станет инвестировать в отстройку разрушенного Донбасса.

Вообще, для того, чтобы Россия стала вкладывать в это свои деньги, Украина для начала должна снять ограничения на российские инвестиции. Ведь сейчас мы запрещаем российские инвестиции, проводим различные акции против предприятий, принадлежащих России и находящихся на территории Украины.

В современных условиях российские инвестиции в восстановление Донбасса невозможны. Хотя по статистике Россия и сегодня по-прежнему остается основным инвестором в украинскую экономику.

– А если не добровольно? Возможно ли в судебном порядке обязать Россию выплатить Украине компенсацию как страну-агрессора?

– Это – сложный юридический вопрос. Я считаю, что Украина всегда и во всех международных судах должна защищать свои законные интересы, когда для этого есть бесспорные юридические основания. Есть ли бесспорные основания для того, чтобы взыскать с России в суде весь ущерб, который мы понесли за последние пять лет на Донбассе? Не знаю, не уверен. Потому что юридически Украина и Россия не находились между собой в состоянии войны или конфликта.

Надежда Майная