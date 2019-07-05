Россия потеряет половину доходов бюджета — экс-вице-премьер

Доходы бюджета России обрушатся, полагает Альфред Кох / Reuters

Бывший вице-премьер России Альфред Кох спрогнозировал, что в ближайшие 10-15 лет резко упадет спрос на нефть и газ, и страна лишится примерно трети своего внутреннего валового продукта и половины доходов бюджета (в 2018-м составили более 19 трлн рублей).

В будущем газ и нефть будут востребованы только в химической промышленности, написал эксперт на своей странице в Facebook.

По мнению эксперта, в РФ произойдет колоссальный демографический сдвиг — на протяжении следующего десятилетия население состарится, и его количество резко сократится.

"…Для компенсации уменьшающегося количества работоспособного населения будут ввезены десятки миллионов мигрантов", — спрогнозировал экс-чиновник.

Напомним, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд говорил, что Россия и Китай могут сократить добычу нефти и покинуть рынок "черного золота". Принц прогнозировал, что спрос на нефть будет расти до 2030 года более чем на 1%.