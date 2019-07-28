"Прямое нарушение закона": эксперт рассказала, сколько украинцы переплачивают за газ

28 июля 2019, 03:30

После 1 января 2020 года украинцы получат "рыночную" стоимость газа.

Конфорка и купюры
После 1 января 2020 года украинцы получат "рыночную" стоимость газа / brd24.com

В отопительный сезон, когда возрастет потребление газа, цена на "голубое топливо" достигнет 10 тысяч грн за тысячу кубометров, заявила энергетический эксперт Мария Яковлева 

Она подчеркнула, что после 1 января 2020 года украинцы получат "рыночную" стоимость газа на уровне цены для коммерческих предприятий – 12-15 тысяч грн.

"Это прямое нарушение закона "О ценах и ценообразовании". Поскольку государственно регулируемая цена устанавливается на основании покрытия себестоимости и экономически обоснованного процента прибыли. Себестоимость газа украинской добычи составляет 1700 гривен за тысячу кубометров без учета налогов. Если бы правительство установило прибыль на уровне 30, а не 300%, то украинцы уже сейчас платили бы 4-4,5 тысячи гривен со всеми налогами", – отметила Яковлева в комментарии Gazeta.ua.

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"Почему именно столько? Экономика не растет, потребление газа не увеличивается. Зачем иметь такие остатки в подземных хранилищах? Чтобы закупить дополнительные объемы газа, государство вынуждено будет брать кредиты. Проценты по ним заплатят люди, когда зимой получат счета за коммунальные услуги", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее эксперт рассказал, когда украинцам ждать нового повышения тарифов на газ.

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