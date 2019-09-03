Украине грозит блэкаут зимой: эксперт дал тревожный прогноз

Эксперт назвал альтернативы российскому газу / Фото: УНИАН

Импорт газа в Украину через Польшу является один из элементов диверсификации поставок газа в нашу страну, заявил экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

"Когда в правительстве рассказывали об этом направлении импорта польского газа, говорили, что это один из элементов диверсификации энергетических рисков и восполнения дефицита нашего энергетического баланса. В принципе, это можно было бы достаточно позитивно оценивать. Но такая тема звучит на фоне грядущего энергетического блэкаута: Москва может резко сократить транзит газа через нашу территорию", - подчеркнул он в интервью Фактам.

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По его мнению, альтернативой российскому газу является Трансанатолийский газопровод TANAP: "Но наиболее реальный вариант — совместный проект Турции, Катара и Украины по поставкам сжиженного газа в Одессу. Для этого нужно создавать одесский терминал№.

При этом реэкспорт российского газа из Люксембурга, Швейцарии, Польши, Чехии является абсурдом.

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"Нынешняя ситуация грозит полноценным блэкаутом именно этой зимой", — считает Кущ.

Напомним, ранее министр энергетики США Рик Перри прокомментировал соглашение с Украиной и Польшей.