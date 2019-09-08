Толчок для роста экономики: эксперт назвал ключевые механизмы

В Украине критически оценили планы премьера Алексея Гончарука

Экономист Александр Охрименко считает, что реализация заявленных Кабмином Алексея Гончарука планов роста экономики Украины на 5% а год возможны при условии восстановления торговых отношений с Россией.

"Там Украина может получить дополнительный рынок. Еще одним условием является реальная работа рынка земли. Других факторов для роста экономики не существует", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украины.

"Сложно сказать, есть ли у Гончарука план. Он говорит цели. Я согласен, что через 5 лет Украина может выйти на уровень 2013 года, но премьер не говорит, как этого достичь. То, что он говорит, вряд ли это получится", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Охрименко предупредил о новом скачке цен в Украине.