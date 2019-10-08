1407 дней без газа из РФ: Украина увеличила импорт "голубого топлива"

Импорт газа / УНИАН

Украина за период с января по сентябрь текущего года импортировала 11, 6 млрд куб. м газа. Так, данный показатель на 44% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

В пресс-службе Уктрансгаза отметили, что Украина уже 1407 дней не покупает для своих нужд газ в Российской Федерации. При этом транзит газа из РФ в европейские страны и Молдову за указанный период составил 64,3 млрд куб. м, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого больше на 1%.

В то же время, с начала года в подземные хранилища закачано 11,8 млрд куб. м газа, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом отбор из ПХГ сократился на 29% и достиг отметки 5,1 млрд куб. м газа. Так, по состоянию на 1 октября в ПХГ закачено 20,5 млрд куб. м газа, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, объемы добычи газа не изменились и составляют 15,5 млрд куб. м. В свою очередь, потребление газа в Украине уменьшилось на 7% и составило 17,9 млрд куб. м газа.

Напомним, что ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва готова изменить технические параметры контракта на транзит газа с Украиной при его продлении на год.