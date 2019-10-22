Продемонстрировала рост: в Украине заметили улучшения в экономике

Изменение объемов розничной торговли является индикатором экономической ситуации в регионе.
Индекс сельскохозяйственной продукции продемонстрировал рост. Так, по итогам сентября текущего года физический прирост составил 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
"В сентябре индекс сельскохозяйственной продукции показал прирост + 9% к сентябрю прошлого года в физических объемах, за период январь-сентябрь 2019 прирост составил + 5,9% к соответствующему периоду прошлого года", - сообщил экономист Владимир Компаниец в Facebook.
При этом он отметил, что в третьем квартале темпы прироста индекса сельскохозяйственной продукции снизились, что в свою очередь негативно повлияет на темпы прироста ВВВ за указанный период.
"Прирост за период июль-сентябрь 2019 составил лишь +5,94% к июлю-сентябрю 2018 года, при этом за период апрель-июнь было зафиксировано +8,08% к соответствующему периоду прошлого года", – рассказал эксперт.
При этом наивысший прирост сельскохозяйственной продукции за январь-сентябрь зафиксирован в областях:
- Запорожская +27,2%;
- Кировоградская +21,4%;
- Донецкая +16,8%;
- Николаевская +13,2%;
- Днепропетровская +12.5%.
В свою очередь, розничная торговля также показала прирост в физических объемах. Так, за сентябрь этот показатель составил +8,6%, а за период с января по сентябрь - +9,8% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.
Наибольший прирост в объемах розничной торговли наблюдается в областях:
- Винницкая + 17,6%;
- Тернопольская + 16,9%;
- Киевская + 15,7%;
- г. Киев + 14,7%;
- Черкасская + 13,8%.
По словам экономиста, именно изменение объемов розничной торговли является индикатором экономической ситуации в регионе.
Напомним, что ранее доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников объяснил, что тенденции на валютном рынке во многом связаны с реализацией ОВГЗ, а не с реальным состояние экономики