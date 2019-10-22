Продемонстрировала рост: в Украине заметили улучшения в экономике

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Индекс сельскохозяйственной продукции продемонстрировал рост. Так, по итогам сентября текущего года физический прирост составил 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"В сентябре индекс сельскохозяйственной продукции показал прирост + 9% к сентябрю прошлого года в физических объемах, за период январь-сентябрь 2019 прирост составил + 5,9% к соответствующему периоду прошлого года", - сообщил экономист Владимир Компаниец в Facebook.

При этом он отметил, что в третьем квартале темпы прироста индекса сельскохозяйственной продукции снизились, что в свою очередь негативно повлияет на темпы прироста ВВВ за указанный период.

"Прирост за период июль-сентябрь 2019 составил лишь +5,94% к июлю-сентябрю 2018 года, при этом за период апрель-июнь было зафиксировано +8,08% к соответствующему периоду прошлого года", – рассказал эксперт.

При этом наивысший прирост сельскохозяйственной продукции за январь-сентябрь зафиксирован в областях:

Запорожская +27,2%;

Кировоградская +21,4%;

Донецкая +16,8%;

Николаевская +13,2%;

Днепропетровская +12.5%.

В свою очередь, розничная торговля также показала прирост в физических объемах. Так, за сентябрь этот показатель составил +8,6%, а за период с января по сентябрь - +9,8% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

Наибольший прирост в объемах розничной торговли наблюдается в областях:

Винницкая + 17,6%;

Тернопольская + 16,9%;

Киевская + 15,7%;

г. Киев + 14,7%;

Черкасская + 13,8%.

По словам экономиста, именно изменение объемов розничной торговли является индикатором экономической ситуации в регионе.

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