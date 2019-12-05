Переговоры между Украиной и РФ по газу провалились

Газотранспортная система Украины может остаться без долгосрочного контракта и значительных объемов газа / УНИАН

Киев и Москва не смогли прийти к соглашению по вопросам транзита российского газа в Европу через газо-транспортную систему Украины.

Такую информацию опубликовало Министерство энергетики, уточнив, что запланированные на 5 декабря переговоры не состоятся. Новая дата трехсторонних консультаций с участием представителей Евросоюза не назначена.

"Дата переговоров не подтверждена", - цитирует Громадське представителя Минэнерго.

Напомним, Украина настаивает на подписании долгосрочного контракта по тразиту российского газа в Европу по своей ГТС, однако 13 декабря станет последним днем, когда подобный контракт можно будет заключить. Действующий же контракт заканчивается 1 января 2020 года, в 10:00 по киевскому времени.

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Как ранее сообщал Главред, министр энергетики Алексей Оржель заявил, что новый раунд переговоров о транзите газа запланирован на текущей неделе. С датой согласился министр энергетики Александр Новак, но уточнил, что до переговоров должны быть согласованы "все технические детали между компаниями (Нафтогазом, Газпромом и Оператором ГТС Украины)".

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