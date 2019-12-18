"Историческое решение": Украина договорилась с мощным газовым партнером

Газ / УНИАН

Украина и Румыния подписали межоператорское техническое соглашение о взаимодействии. Так, у поставщиков появилась возможность транспортировать газ из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию в Украину и дальше в Молдову.

"То есть с 1 января в межгосударственной точке "Исакча1-Орловка1" будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 млн куб. м в сутки, а также в обратном направлении - 15,8 млн куб. м в сутки", - сообщили в пресс-службе Оператора ГТС Украины.

В компании назвали это решение историческим.

По словам генерального директора компании Сергея Макогона, данное решение поможет обеспечить газом жителей Молдовы и Одесской области, а также спокойно прожить зиму, если будет прекращен транзит российского газа.

Как ранее сообщал Главред, глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что переговоры с Газпромом про транзит газа продолжатся, если договор не будет подписан до конца текущего года.