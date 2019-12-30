Украина и Россия завершили переговоры по газу: неутешительные результаты

Газ / УНИАН

Представители украинской стороны и российского газового монополиста Газпром в понедельник, 30 декабря, завершили переговоры по транзиту газа в Вене. Встречи проходили в течение четырех дней.

"Сегодня в 05:28 закончили практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с Газпромом в Вене", - сообщил глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

По данным РБК, Газпром и НАК Нафтогаз Украины так и не подписали мировое соглашение по судебным спорам.

Стоит отметить, что данное соглашение является одним из условий, которое необходимо выполнить для подписания нового договора на транзит газа из России в Европу через Украину с 1 января 2020 года.

Как ранее сообщал Главред, спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать по новому газовому контракту между Киевом и Москвой на транзит газа.

Напомним, что помощник президента Украины Андрей Ермак думал, что договор будет подписан "под елочку".