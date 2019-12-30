Транзит газа: у Путина назвали "непростыми" газовые переговоры с Киевом

Дмитрий Песков прокомментировал газовые переговоры с Украиной / УНИАН

В Кремле прокомментировали газовые переговоры между Россией и Украиной относительно транзита газа, которые уже пятый день продолжаются в Вене.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пока что ему нечего сказать относительно нового газового контракта между Киевом и Москвой.

"Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа", - цитируют Пескова росСМИ.

При этом он назвал газовые переговоры с Украиной "непростыми".

"Пока не будем забегать вперед и делать какие-то прогнозы", - отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев сообщил, что, несмотря на определенный прогресс, пока что нет согласованных текстов соглашений с Газпромом. В частности, стороны договариваются о межоператорском соглашении между ОГТСУ и Газпромом, договоре об организации транзита между Нафтогазом и Газпромом и мировом соглашении, которым компании признают урегулирования взаимных претензий по контрактам 2009 года.

"Борьба идет за каждую запятую", - отметил Коболев.

Как сообщал Главред, ранее Кабмин одобрил подписание мирового соглашения по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к российскому Газпрому на $7,4 млрд.