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Третий день газовых посиделок в Вене: в Газпроме раскрыли детали

28 декабря 2019, 14:25

В Вене третий день продолжаются переговоры между Нафтогазом и Газпром о транзите российского газа.

Транзит газа
Нафтогаз и Газпром третий день ведут переговоры о транзите газа через Украину / Корреспондент

В субботу, 28 декабря, российская и украинские делегации продолжили в Вене переговоры по газу, которые стартовали в четверг, 26 декабря.

"Российско-украинские переговоры по газу в Вене, начавшиеся в четверг и длившиеся до ночи в пятницу, сегодня продолжаются", — сообщил представитель российского газового гиганта журналистам.

Отметим, 27 декабря  представитель Газпрома объявил, что российский газовый монополист выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Он уточнил, что Газпром перечислил деньги в рамках "договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря" и "в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря".

К слову, вечером 27 декабря  Владимир Зеленский подтвердил, что Газпром выплатил Нафтогазу почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, ранее исполнительный директор НАК Юрий Витренко анонсировал, что 26 декабря представители Нафтогаза и Газпрома встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему.

"Мы ни в коем случае не дадим поступиться национальными интересами Украины. Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных", – уточнил исполнительный директор НАК. 

Газпром Нафтогаз газовые переговоры транзит газа новости России
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