Транзитная эпопея: стало известно, когда Нафтогаз и Газпром ударят по рукам

Нафтогаз и Газпром обсдят транзит газа 26 декабря / Vestifinance

26 декабря представители Нафтогаза и российского газового гиганта Газпрома встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко, который ранее предупредил о рисках нового транзитного договора с РФ.

"Мы уже успели выполнить "домашнее задание" – подготовили проекты контрактов, которые готовы к подписанию. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом", – написал Витренко.

Более того, Витренко особо отметил, что Нафтогаз не намерен идти на "сплошные уступки" Газпрому.

"Мы ни в коем случае не дадим поступиться национальными интересами Украины. Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных", – уточнил исполнительный директор НАК.

Читайте также"Чудес не бывает": в Нафтогазе рассказали, сколько будет стоить газ в 2020 году

При этом ранее в "Нафтогазе" назвали положительные и пугающие моменты в переговорах с Россией касательно транзита газа.

В "Нафтогазе" отметили прогресс в позиции россиян.

"От "откажитесь от всех требований, а мы подумаем, нужно ли с вами говорить" они эволюционировали к "ну ок, мы заплатим то, что должны, а по тому, что еще в суде, предложим что-то равноценное", – сказано в сообщении компании в Фейсбуке.

В компании также обратили внимание на то, что "Газпром" готов заключить контракт об объединении сетей с оператором ГТС Украины. Это переход на европейские правила взаимодействия на наших границах, который может стать примером и для других стран.

Также ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что стоимость транзита российского газа через территорию Украины останется на приемлемом уровне.

"Я могу вам сказать, что это очень гуманный тариф. Очень гуманный тариф. И все их попытки его взвинтить мало чем закончились. Ну, скажем, практически ничем не закончились", – сказал Медведев.

"Потому что если бы они нам взвинтили тариф, мы бы с ними не договорились", – добавил российский премьер.