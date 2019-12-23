"Очень гуманный тариф": Медведев назвал стоимость транзита газа

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что стоимость транзита российского газа через территорию Украины останется на приемлемом уровне.

"Я могу вам сказать, что это очень гуманный тариф. Очень гуманный тариф. И все их попытки его взвинтить мало чем закончились. Ну, скажем, практически ничем не закончились", – сказал Медведев, передает Интерфакс-Украина в понедельник, 23 декабря.

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"Потому что если бы они нам взвинтили тариф, мы бы с ними не договорились", – добавил российский премьер.

Как ранее писал Главред, Порошенко "проехался" по газовым соглашениям с Россией.

Также напомним, Гончарук рассказал, почему для украинцев зимой цена на газ в платежках не вырастет.