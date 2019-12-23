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"Путин продает газ пятой колонне": Порошенко "проехался" по газовым соглашениям с Россией

23 декабря 2019, 08:50

Соглашения с РФ по газу - политические, полагает экс-президент.

Петр Порошенко сказал, что Владимир Путин продает газ украинской пятой колонне - Порошенко новости
Владимир Путин продает газ украинской пятой колонне, сказал Петр Порошенко / УНИАН

Бывший президент Петр Порошенко прокомментировал сведения о том, что пять украинских компаний заключили соглашения о поставках газа из Российской Федерации на рынок Украины.

Такие контракты не являются коммерческими, они - политические, рассказал экс-гарант во время интервью одному из украинских телеканалов.

По его словам, российский президент Владимир Путин продает газ со значительной скидкой "пятой колонне".

"Путин продает газ пятой колонне со значительной скидкой, чтобы доходы использовались для финансирования этих политических партий и для подрыва основ украинской государственности...", - заявил Порошенко.

Экс-президент добавил, что это вопрос нацбезопасности и предложил наказать санкциями украинские компании, подписавшие соглашения с российским газовым монополистом - Газпромом.

Напомним, министр энергетики Алексей Оржель говорил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит российского газа через газотранспортную систему нашей страны. Чиновник заявил, что Газпром должен выплатить Нафтогазу долг в 3 млрд долларов, и после этого иски украинской и российской сторон будут отозваны.

газ Петр Порошенко Владимир Путин
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