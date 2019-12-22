Гончарук рассказал, почему для украинцев зимой цена на газ в платежках не вырастет

Коммунальные платежки / УНИАН

Руководитель украинского правительства Алексей Гончарук заявил о том, что, благодаря недавно достигнутому новому газовому соглашению между Украиной и РФ в течение зимнего периода 2019/2020 стоимость газа для украинцев не увеличится.

С таким заявлением он выступил в видеоблоге "Чашка премьера".

"Правительственная делегация успешно завершила переговоры о подписании нового контракта о транзите российского газа в ЕС. В связи с этим мы получим контракт на 5 лет с достаточными объемами, чтобы Украина и Европа чувствовали себя безопасно в плане энергетики", - заявил Гончарук.

Читайте такжеГончарук назвал требования Украины на переговорах с РФ по транзиту газаПо словам премьер-министра Украины, тариф за прокачку российского газа будет устанавливаться исключительно не только двусторонних переговорах, а, в первую очередь, по европейским правилам."Что это означает для украинского бизнеса и украинцев.

"Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам возможность снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление", - подвел итоги Гончарук.

Напомним, ранее Алексей Гончарук дал оптимистичный прогноз на будущее Украины без газа из РФ.