"Только формат": Гончарук высказался по поводу закупки Украиной российского газа

Гончарук / УНИАН

Любые действия в вопросе закупки российского газа должны осуществляться в формате трехсторонних отношений "Украина - Россия - Европейский союз".

Такое мнение озвучил украинский премьер-министр Алексей Гончарук в интервью порталу РБК-Украина.

"На самом деле у нас есть трехсторонний формат, который давно начат. Он предполагает очень тесное сотрудничество и консультации с Европейскими партнерами на политическом и техническом уровнях. Фактически каждый шаг с украинской стороны согласуется с европейцами. Поэтому я бы не стал комментировать степень готовности россиян. [...] Еще раз: я считаю, что любые договоренности между "Нафтогазом" и "Газпромом" могут существовать только как часть трехсторонних отношений в формате Россия - Украина - Европейский союз", - заявил он.

Напомним, ранее Алексей Гончарук пояснил, как потребителям платить рекордно низкую цену на газ. До этого премьер рассказал, когда в Украине будут качественные дороги.