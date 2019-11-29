  1. Главная
  3. Украина

Гончарук рассказал, когда в Украине будут качественные дороги

29 ноября 2019, 07:06

Премьер уверен, что правильная кадровая политика поможет снизить стоимость дорог при строительстве и на этапе эксплуатации.

Алексей Гончарук
Алексей Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в течение следующих трех-пяти лет в Украине появятся "качественные дороги", которые соединят все крупные города и областные центры.

В частности, "большое строительство" он анонсировал с марта следующего года.

"Наша главная задача - соединить качественными дорогами все крупные города, областные центры за следующие 3-5 лет", - сказал глава Кабмина в эфире программы Право на власть в эфире 1+1.

Премьер призвал новых руководителей Укравтодора и Укртрансбезпеки максимально быстро обновить руководящий состав в областях.  

"Потому что я убежден, что те люди, которые работали там до сих пор, в подавляющем большинстве или представляли интересы" смотрящих ", или закрывали на это глаза", - добавил он.

По его словам, благодаря качественной кадровой политике для украинцев снизится стоимость дорог при строительстве и на этапе эксплуатации. Глава Кабмина также добавил, что правительство не будет вмешиваться в проведение тендеров и процесс поиска подрядчиков, которые будут строить дороги.

Читайте также"Нанотехнологии": в Николаевской области креативно "отремонтировали" дорогу

Напомним, 25 сентября правительство Украины согласовало с 1 октября 2019 года увольнение главы Укравтодора Славомира Новака (по собственному желанию) и решило избавиться от руководителей ряда государственных структур.

16 ноября стало известно, что победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины стал Александр Кубраков.

строительство Укравтодор дороги новости Украины Алексей Гончарук
Сейчас вы просматриваете новость «Гончарук рассказал, когда в Украине будут качественные дороги». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:06
Гончарук рассказал, когда в Украине будут качественные дороги
06:52
Обвал рейтинга Зеленского - итог некомпетентности и детских понтов мнение
06:31
"Доносы, сплетни и мудрость": назван подлый и благородный знак Зодиака
06:30
Чтоб мужики любили и деньги не переводились: гороскоп стрижек на декабрь Видео
06:03
С Днем прокуратуры – поздравления справедливые и открытки Фото
05:41
"Фея из сказки": Tayana с торчащими сосками завела Сеть Видео
05:13
Всевидящее око: как снять зрелищное и интересное домашнее порно
04:45
На шаг впереди: у родившихся в ноябре будут неожиданные победы – астролог
04:10
Трансформация или распад: эксперт спрогнозировал будущее "нормандского формата"
03:36
Кому и в каких случаях нельзя пить кофе: диетолог дала советы
02:54
Дорога из коричневого кирпича: почему мужчины хотят анального секса с дамами
02:07
Посчитают по сим-картам: Дубилет рассказал, как пройдет электронная перепись населения
01:30
"Мертвому припарка": эксперт рассказал о лазейке для иностранцев в законе о рынке земли
00:49
Мощный удар из космоса: когда наносят удар магнитные бури в декабре Видео
00:19
29 ноября – какой сегодня праздник: Черная пятница и Матвеев день Видео
28 ноября, четверг
23:57
Сериал Симпсоны закрывают: композитор раскрыл подробности
23:57
Динамо на последних секундах уступило Мальме в суперматче Видео
23:55
Мальме - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
23:36
Трамп неожиданно нагрянул с визитом в Афганистан
23:20
В Словакии назвали имена трагически погибших украинских альпинистов
22:53
Сын Порошенко скупает акции отцовского банка
22:34
Найем озвучил свою внушительную зарплату в Укроборонпроме
22:06
"Я аж ах*ел": россияне испугались ракеты-НЛО, а Украина испытала свой Нептун Видео
22:05
"Завершение медового месяца": политолог пояснил падение рейтинга Зеленского Видео
22:00
Сериал Сидоренки-Сидоренки 2 сезон: когда выйдет продолжение сериала Видео
21:46
Александрия уступила Вольфсбургу и вылетела из Лиги Европы Видео
21:45
Президент Грузии внезапно отменила визит в Киев
21:32
Если мужчина не хочет расписываться: верный рецепт от психолога Видео
21:30
"Динамо обошлось нечестно с братом": сестра Милевского наехала на киевский клуб
21:28
"Общий враг": Макрон сделал громкое заявление про РФ и НАТО
21:11
Между Украиной и Россией состоялись двухсторонние газовые переговоры
21:11
Порноактриса знатно и похабно засветила красивое тело на откровенных фото Фото
20:44
Легенда Манчестер Юнайтед вернулся в Англию
20:42
Эксперт пояснил, что ждет Украину в случае принятия формулы Штайнмайера
20:31
Глобальный сбой в Instagram: что известно о проблеме
20:30
Сериал Сидоренки-Сидоренки 39 и 40 серия смотреть онлайн 28-11-2019 Видео
20:26
Германия начала защищать Северный поток в суде
20:13
Пушки и зенитные орудия: в порт Одессы зашел боевой французский фрегат
20:05
Украинский тренер обыграл Манчестер Юнайтед Видео
19:58
"Отбивать бошки, чтобы не снизить цены на лекарства": депутат Голоса написала заявление на чиновников
19:50
Карпаты пригрозили Садовому расформированием клуба
19:38
"Уже дома": Кулеба с больничной койки рассказал о втором участнике жуткого ДТП Видео
19:23
Иуда, гнилая рыба и испорченная статуя - Ибрагимовичу не простили покупку части акций Хаммарбю
19:12
Меркель упала на колени во время восхождения на трибуну: опубликовано видео
18:56
Лига чемпионов: определилась команда недели
18:46
В Украине придумали план захвата России с помощью конфет Roshen
18:35
Помогал оккупантам: в Крыму задержали участника "крымской весны"
18:30
Фьюри вспомнил победу над Кличко - прошло ровно 4 года с того поединка
18:20
В ГБР озвучили детали обыска у волонтерки Звиробий Видео
18:03
Шахтер подписал соглашение с Viber и выпустил свой стикерпак
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять