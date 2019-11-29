Гончарук рассказал, когда в Украине будут качественные дороги

Алексей Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в течение следующих трех-пяти лет в Украине появятся "качественные дороги", которые соединят все крупные города и областные центры.

В частности, "большое строительство" он анонсировал с марта следующего года.

"Наша главная задача - соединить качественными дорогами все крупные города, областные центры за следующие 3-5 лет", - сказал глава Кабмина в эфире программы Право на власть в эфире 1+1.

Премьер призвал новых руководителей Укравтодора и Укртрансбезпеки максимально быстро обновить руководящий состав в областях.

"Потому что я убежден, что те люди, которые работали там до сих пор, в подавляющем большинстве или представляли интересы" смотрящих ", или закрывали на это глаза", - добавил он.

По его словам, благодаря качественной кадровой политике для украинцев снизится стоимость дорог при строительстве и на этапе эксплуатации. Глава Кабмина также добавил, что правительство не будет вмешиваться в проведение тендеров и процесс поиска подрядчиков, которые будут строить дороги.

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Напомним, 25 сентября правительство Украины согласовало с 1 октября 2019 года увольнение главы Укравтодора Славомира Новака (по собственному желанию) и решило избавиться от руководителей ряда государственных структур.

16 ноября стало известно, что победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины стал Александр Кубраков.