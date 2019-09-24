Глава Укравтодора попросился в отставку: названы причины

Славомир Новак подал заявление об отставке с должности главы Укравтодора / Facebook Славомир Новак

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак по нескольким причинам подал заявление об отставке с поста премьер-министру Алексею Гончаруку.

Чиновник решил покинуть должность в связи с окончанием 3-летней каденции и получением нового предложения, говорится на сайте Укравтодора.

Новак подчеркнул, что работа в Укравтодоре была тяжелой, но он получил удовольствие от полученных результатов.

"Как человек, который имеет большой политический опыт, я не знаю другой страны в мире, где за такое короткое время была бы настолько успешно реформирована дорожная отрасль", - утверждает он.