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Кабмин назначил "слугу народа" новым главой Укравтодора

16 ноября 2019, 00:03

Вступивший в должность руководитель пообещал полное обновление руководящего состава.

Кубраков, Укравтодор
Кубраков возглавил Укравтодор / Фото: Facebook/Александр Кубраков

Победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины стал Александр Кубраков.

Как сказано в сообщении на сайте Кабинета министров, он приступит к исполнению своих обязанностей на следующий день с момента назначения.

"В следующем году правительство заложило 33,4 млрд грн на ремонт и содержание дорог государственного значения, вдвое увеличило сумму на безопасность дорожного движения. В следующие пять лет мы планируем привести в нормативное состояние 24 тыс. км дорог национального значения. Такие же амбициозные планы у нас и по восстановлению местных дорог. Чтобы все это воплотить, нам в команде нужен честный и профессиональный человек в руководстве "Укравтодора". Кубраков уже показал себя как профессионал во время строительства трассы Запорожье - Мариуполь", — заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Кубраков заявил, что считает своей первоочередной задачей полное обновление руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК Автомобильные дороги Украины. Новый глава организации также озвучил намерение сделать ревизию подготовки к зимнему сезону и составить планы восстановления дорог на 2020 год.

Как известно, Кубраков является народным депутатом Украины 9-го созыва от Слуги народа.

Напомним, Кабмин на своем заседании согласовал с 1 октября 2019 года увольнение главы Укравтодора Славомира Новака (по собственному желанию).

Ранее Алексей Гончарук пообещал разогнать руководство Госгеокадастра.

Укравтодор новости Украины Алексей Гончарук
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