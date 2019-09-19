"Там происходит трэш": Гончарук пообещал разогнать руководство Госгеокадастра

Алексей Гончарук анонсировал увольнения в Госгеокадастре / УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который ранее сообщил, когда в Украине заработает рынок земли, анонсировал увольнение руководства Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Чиновники останутся без должностей на следующей неделе. Гончарук отметил, что данные меры необходимы для успешного завершения земельной реформы, передает 112 канал.

"То, что сейчас там происходит, - это трэш. Мы исходим из того, что там абсолютно прогнившая система, где работают преимущественно коррупционеры, я лично из этого исхожу. На следующей неделе мы намерены полностью сменить руководство государственного земельного кадастра", - заявил Гончарук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил против продажи земли иностранцам.