Полетели головы: Кабмин избавился от главы Укравтодора и руководителей 8 госструктур

Кабмин уволил глав ряда ведомств / УНИАН

В среду, 25 сентября, правительство Украины, которое ранее назначило Антона Геращенко заместителем главы МВД Украины, решило избавиться от руководителей ряда государственных структур.

В частности, Кабмин на своем заседании согласовал с 1 октября 2019 года увольнение главы Укравтодора Славомира Новака (по собственному желанию).

Также Кабинет министров Украины отправил на покой:

Главу Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергея Кузьмина.

Главу Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка.

Главу Государственного агентства лесных ресурсов Владимира Бондаря.

Главу Государственной архивной службы Татьяну Баранову.

Руководителя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константина Ващенко.

Руководителя Государственного агентства резерв Вадим Мосийчук и его заместителя Дмитрия Булатова.

Главу Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александра Рыженко.

Главу "Укртрансбезпеки" Михаила Ноняка.

Кабмин также уволил 4 заместителей глав Фонда государственного имущества: Виталий Герц, Елена Короткая, Юрий Никитин, Виталий Трубаров.

Читайте также"Ты, Наташа, старая, зачем нам лапша?": Кабмин начал апгрейд и уволит всех лентяевНапомним, ранее Алексей Гончарук пообещал разогнать руководство Госгеокадастра.

"То, что сейчас там происходит, - это трэш. Мы исходим из того, что там абсолютно прогнившая система, где работают преимущественно коррупционеры, я лично из этого исхожу. На следующей неделе мы намерены полностью сменить руководство государственного земельного кадастра", - заявил Гончарук.