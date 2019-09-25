Полетели головы: Кабмин избавился от главы Укравтодора и руководителей 8 госструктур

Кабмин на своем заседании согласовал с 1 октября 2019 года увольнение главы Укравтодора Славомира Новака.
В среду, 25 сентября, правительство Украины, которое ранее назначило Антона Геращенко заместителем главы МВД Украины, решило избавиться от руководителей ряда государственных структур.
В частности, Кабмин на своем заседании согласовал с 1 октября 2019 года увольнение главы Укравтодора Славомира Новака (по собственному желанию).
Также Кабинет министров Украины отправил на покой:
- Главу Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергея Кузьмина.
- Главу Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка.
- Главу Государственного агентства лесных ресурсов Владимира Бондаря.
- Главу Государственной архивной службы Татьяну Баранову.
- Руководителя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константина Ващенко.
- Руководителя Государственного агентства резерв Вадим Мосийчук и его заместителя Дмитрия Булатова.
- Главу Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александра Рыженко.
- Главу "Укртрансбезпеки" Михаила Ноняка.
Кабмин также уволил 4 заместителей глав Фонда государственного имущества: Виталий Герц, Елена Короткая, Юрий Никитин, Виталий Трубаров.
Читайте также"Ты, Наташа, старая, зачем нам лапша?": Кабмин начал апгрейд и уволит всех лентяевНапомним, ранее Алексей Гончарук пообещал разогнать руководство Госгеокадастра.
"То, что сейчас там происходит, - это трэш. Мы исходим из того, что там абсолютно прогнившая система, где работают преимущественно коррупционеры, я лично из этого исхожу. На следующей неделе мы намерены полностью сменить руководство государственного земельного кадастра", - заявил Гончарук.