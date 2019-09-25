Геращенко стал заместителем главы МВД Украины

Антон Геращенко стал замом Авакова / УНИАН

Бывший народный депутат от фракции Народный фронт, основатель сайта Миротворец Антон Геращенко стал заместителем министра внутренних дел Арсена Авакова.

Такое решение на заседании в среду 25 сентября принял Кабмин, сообщил на своей странице в Facebook нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Геращенко будет координировать законодательное обеспечение деятельности Министерства, взаимодействия с Верховной Радой и парламентскими комитетами, Общественным советом при МВД.

Также, по словам Гончарука, первым заместителем Авакова стал Сергей Яровой, и кроме Герщенко, замами стали Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Екатерина Павлюченко, Александр Гогилашвили.

Напомним, еще в начале сентября стало известно, что Геращенко "метит" на пост зама Авакова – он подал электронную декларацию, в которой в графе Место нынешней или будущей работы указал Министерство внутренних дел, а в графе Место, на которое претендует как кандидат, было указано заместитель министра.

Антон Геращенко – народный депутат ВР 8-го созыва от фракции Народный фронт, экс-внештатный советник главы МВД Арсена Авакова, который один из немногих сумел сохранить портфель министра в новом Кабмине.