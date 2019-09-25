Геращенко стал заместителем главы МВД Украины

Основатель сайта Миротворец стал одним из замов Арсена Авакова.
Бывший народный депутат от фракции Народный фронт, основатель сайта Миротворец Антон Геращенко стал заместителем министра внутренних дел Арсена Авакова.
Такое решение на заседании в среду 25 сентября принял Кабмин, сообщил на своей странице в Facebook нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.
Геращенко будет координировать законодательное обеспечение деятельности Министерства, взаимодействия с Верховной Радой и парламентскими комитетами, Общественным советом при МВД.
Также, по словам Гончарука, первым заместителем Авакова стал Сергей Яровой, и кроме Герщенко, замами стали Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Екатерина Павлюченко, Александр Гогилашвили.
Напомним, еще в начале сентября стало известно, что Геращенко "метит" на пост зама Авакова – он подал электронную декларацию, в которой в графе Место нынешней или будущей работы указал Министерство внутренних дел, а в графе Место, на которое претендует как кандидат, было указано заместитель министра.
Антон Геращенко – народный депутат ВР 8-го созыва от фракции Народный фронт, экс-внештатный советник главы МВД Арсена Авакова, который один из немногих сумел сохранить портфель министра в новом Кабмине.