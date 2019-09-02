Геращенко метит на пост заместителя главы МВД

Антон Геращенко намерен стать замом Авакова / УНИАН

Бывший народный депутат от фракции Народный фронт Антон Геращенко претендует на должность заместителя министра внутренних дел.

Геращенко подал электронную декларацию, в которой в графе Место нынешней или будущей работы указал Министерство внутренних дел, а в графе Место, на которое претендует как кандидат, указано заместитель министра.

Однако, его кандидатуру еще должны утвердить члены правительства.

Также в декларации он указал, что владеет тремя квартирами в столице, еще одна принадлежит его супруге Олесе.

Антон Геращенко – народный депутат ВР 8-го созыва от фракции Народный фронт, экс-внештатный советник главы МВД Арсена Авакова, который один из немногих сумел сохранить портфель министра в новом Кабмине.

Ранее Гончарук обьяснил, почему Авакова оставили главой МВД.