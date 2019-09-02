Геращенко метит на пост заместителя главы МВД

Экс-нардеп хочет стать замом Арсена Авакова.
Бывший народный депутат от фракции Народный фронт Антон Геращенко претендует на должность заместителя министра внутренних дел.
Геращенко подал электронную декларацию, в которой в графе Место нынешней или будущей работы указал Министерство внутренних дел, а в графе Место, на которое претендует как кандидат, указано заместитель министра.
Однако, его кандидатуру еще должны утвердить члены правительства.
Также в декларации он указал, что владеет тремя квартирами в столице, еще одна принадлежит его супруге Олесе.
Антон Геращенко – народный депутат ВР 8-го созыва от фракции Народный фронт, экс-внештатный советник главы МВД Арсена Авакова, который один из немногих сумел сохранить портфель министра в новом Кабмине.
Ранее Гончарук обьяснил, почему Авакова оставили главой МВД.