Гончарук обьяснил, почему Авакова оставили главой МВД

Арсен Аваков остался на посту главы МВД / УНИАН

Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что решение оставить в составе правительства министра внутренних дел Арсена Авакова было одним из самых сложных решений при формировании нового Кабинета министров.

Гончарук в интервью журналистам обьяснил, почему все-таки Аваков остался на посту министра МВД, передает Интерфакс-Украина.

"Главный довод – в условиях войны, молодого правительства, которое не имеет опыта, он отвечает за самый большой блок по безопасности. Учитывали также то, что Аваков принимал участие в обеспечении честных выборов. По совокупности команда приняла решение его оставить", - сказал он.

Но его, добавил премьер-министр, могут отправить в отставку "если у прессы, гражданского общества будут конкретные претензии по сути".

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Кроме того, Гончарук недоволен процессом реформирования МВД и намерен продолжить реформирование криминальной полиции.

"Одна из реформ, которая не состоялась – реформа полиции. Была реформа патрульной службы и дальше она не пошла. Реформу криминальной полиции надо продолжать", - сказал он.

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