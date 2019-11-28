В Украине запрещают ямочный ремонт из-за расхищения бюджета

Ремонт дороги с 2020 года будут производить только полностью / УНИАН

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что с 2020 года Украина полностью отказывается от ямочного ремонта дорог по причине расхищения бюджетных средств.

"С другой стороны, на ямках значительно легче "резать" ресурсы, чем на капитальном ремонте дорог. Ведь трудно проверить, какая яма была отремонтирована", - цитирует его УНИАН.

Криклий подчеркнул, что пока не может назвать точный километраж дорог, которые будут отремонтированы в 2020 году, хотя бюджет на будущий год и согласован. По его утверждению, депутаты решили оставить часть акцизов на местах, из-за чего они могут не пойти на ремонт и строительство дорог, а "размыться".

Читайте такжеЗеленский отругал мэра Очакова за отсутствие дорог в городе"Таким образом, эти деньги могут размыться и не пойти на дороги. Кому-то покрасят скамейку или сто гривен пенсии добавят", — сказал Криклий.

По словам министра, на местах останется немного бюджетных средств — всего около 12% с акцизов. Однако Дорожный фонд будет наполняться дополнительными средствами — штрафами с габаритно-весового контроля.

"Мы будем выполнять наши амбициозные планы — отремонтировать около четырех тысяч километров дорог", — констатировал глава Мининфраструктуры.

Криклий заверил, что финансировать ремонт больших участков дорожного покрытия будет Дорожный фонд и кредиторы.

Как ранее сообщалось, победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины стал Александр Кубраков.

Напомним, Кабмин на своем заседании согласовал с 1 октября 2019 года увольнение главы Укравтодора Славомира Новака (по собственному желанию).