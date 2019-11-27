Гончарук пояснил, как потребителям платить рекордно низкую цену на газ

Гончарук заверил, что Украина сделала рекордные запасы газа / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что с 27 ноября каждый гражданин Украины может подключиться к специальной программе под названием Гарантированная цена на газ.

"Это означает, что цена на газ в платежках будет по расчету 8 грн/кб.м. на весь отопительный период. Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние 2 года", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гончарука, переход на условия данной программы является добровольным. В перспективе также есть возможность отказаться.

Газа хватит, сегодня у нас рекордные запасы в хранилищах - 21,7 млрд/м. куб.

Напомним, 27 ноября Кабинет министров Украины утвердил гарантированную цену на газ для населения на зиму 2019-2020 года в размере 8 грн/куб. м.

Как ранее сообщалось, цена на газ может резко подскочить, если Нафтогаз не договорится о транзите газа через Украину с российским монополистом Газпромом. Так, стоимость голубого топлива может достигнуть отметки в 12,9 тысячи гривен за тысячу кубометров.

При этом Кабинет министров намерен предложить населению "страховую" цену газа в 7 000 гривен за тысячу кубометров. Так, правительство хочет обязать Нафтогаз поставлять желающим газ по фиксированной цене с 1 января до 30 апреля 2020 года. Примерная цена составит 6834 гривен за тысячу кубометров с НДС без учета транспортировки, распределения и наценки облгазов.