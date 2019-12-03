Гончаруку нашли замену: из-за тарифов на отопление в Кабмине переполох - СМИ

Гончаруку нашли замену / УНИАН

Глава Кабмина Алексей Гончарук, который ранее назвал сроки полной оцифровки Украины, может покинуть свое кресло, а новым главой правительства может стать заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

"Ключевой момент - снижение тарифов на отопление уже в декабре. Если Гончарук завалит это задание, то, не исключено, его предложат покинуть свой пост.

Характерно, что Ковалив открыто оппонировала Гончаруку во время совещания по тарифам в субботу. Кроме того, ее все чаще включают в состав различных групп для встречи с международными финансовыми организациями и западными партнерами", - сообщает со ссылкой на свои источники издание Страна.

Читайте такжеТарифы на отопление упадут вдвое: Зеленский рассказал об "интересном" решенииНапомним, 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цены на отопление для населения должны быть снижены уже в декабре.

Об этом глава государства сказал на совещании относительно снижения тарифов на отопление с участием премьер-министра Алексея Гончарука.

На видео, обнародованном Офисом президента в Facebook, участники совещания обсудили пути снижения цен на отопление для украинцев уже в декабре.

"Самое главное: люди должны получить платежку за декабрь, и там должны быть уже снижены (цены)", - подчеркнул Зеленский.