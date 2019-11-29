Гончарук назвал сроки полной оцифровки Украины

Гончарук обещает оцифровку страны в 2020 году / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что всю территорию Украины оцифруют уже в следующем году.

"Всю территорию Украины оцифруют уже в следующем году! Международный тендер на осуществление такой аэрофотосъемки уже объявлен. Это означает, что Украина будет иметь качественные и точные 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификации зданий, растительности, линий электросетей и многое другое", - написал глава Кабмина в Facebook.

По словам премьера, на момент запуска земельной реформы кадастры природных ресурсов и топографические карты будут иметь достоверные данные о территории. Более того, эти сведения будут использовать в других сферах, например, в проектировке дорог.

/ Фото: Facebook/Алексей Гончарук

/ Фото: Facebook/Алексей Гончарук

/ Фото: Facebook/Алексей Гончарук

Гончарук полагает, что аэросъемка позволит более эффективно орошать земли, а также предупреждать последствия и эффективно реагировать в случае сложных погодных ситуаций — затоплений, наводнений, землетрясений.

"Безусловно, ожидаем мощный экономический эффект — инвесторы смогут легко проектировать объекты, вкладывать деньги в украинскую инфраструктуру. Ведь чтобы построить что-то на земле, необходимо получить разрешение. А для этого государство должно хотя бы иметь информацию про определенный участок территории", — написал он.

Как ранее сообщалось, Зеленский в Мариуполе сравнил Украину с Apple.

Напомним, что Кабмин принял постановление, которое позволит запустить электронные удостоверения водителя, техпаспорт и заказ номера авто.