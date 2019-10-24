Права в смартфоне не для всех: кто не сможет воспользоваться услугой

Водительские права / УНИАН

В Украине изменились правила выдачи водительских прав. В связи с этим в министерстве внутренних дел объяснили, кто не сможет воспользоваться некоторыми нововведениями.

По словам замглавы МВД Сергея Гончарова, водители, у которых права старого образца не смогут сгенерировать электронное удостоверение.

"Если у человека удостоверение советского образца, то, к сожалению, у нас нет актуального цифрового изображения. Сервис будет проверять, есть ли возможность сгенерировать электронное удостоверение водителя… Все выданные ранее права остаются действительны, но только на территории Украины", - цитирует Гончарова РБК-Украина.

Читайте такжеВ Украине по-новому будут выдавать водительские права: что изменилось

При этом он указал, что создания электронных водительских прав необходимо, чтобы в базах данных МВД было оцифрованное изображение лица.

Кроме того, Гончаров напомнил, что патрульная полиция имеет право проверять наличие прав. Также он объяснил, что для проверки новых удостоверений у патрульных будут специальные устройства.

Напомним, что 23 Кабмин принял постановление, которое позволит запустить электронные удостоверения водителя, техпаспорт и заказ номера авто.