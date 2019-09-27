Вице-премьер рассказал, что в Украине сделают с водительскими правами

Водительские права / УНИАН

Кабинет министров усиленно работает над воплощением в жизнь цифровых водительских прав и студенческих билетов.

Соответствующую информацию в пятницу, 27 сентября, озвучил вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью порталу УП.

"Например, сейчас мы работаем над запуском цифровых водительских прав и цифровых студенческих билетов. И скоро запустим эксперимент, когда люди смогут вместо пластиковых прав возить с собой цифровые права, и никто не будет за это штрафовать", - заявил чиновник.

По словам Федорова, идет разработка специального приложения в смартфоне, в которое будут загружена цифровая копия водительских прав с QR-кодом. Как полагает вице-премьер, такой пример диджитализации поможет в работе правоохранительных органов - поскольку они быстро смогут "пробить" удостоверение по своей базе данных.

Напомним, ранее, в ноябре 2017-го, тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ, разрешающий идентифицировать украинцев по цифровой подписи.