Права в смартфоне: Кабмин запускает новшества для водителей

Кабмин намерен разрешить водителям оставлять права и техпаспорт дома / УНИАН

23 октября Кабинет министров Украины принял постановление, которое позволит запустить такие онлайн-услуги, как электронные удостоверения водителя, техпаспорт и заказ номера авто.

Одним из первых элементов Государства в смартфоне будет внедрение онлайн-сервисов государственных услуг для водителей в тестовом режиме. Уже вскоре в рамках проекта Дія заработает мобильное приложение с этими услугами, сообщили на сайте правительства.

Так, в Кабмине намерены внедрить первый этап так, чтобы абсолютно все водители не носили с собой права каждый день, а владельцы автомобилей еще и техпаспорта. Вместо этого водитель и собственник авто смогут показать техпаспорт и права в приложении.

"Наша цель - к 2024 году все услуги перевести в он-лайн", - подчеркнул премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Кроме того, в правительстве приняли законопроект, который позволит заказывать номера на авто через интернет в любого производителя. При регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком. После сможет заказывать у любого производителя нужный номер. Главное требование - соответствие номерного знака государственному стандарту.

Ранее стало известно, что в Кабмине хотят отказаться от публикации законов в Урядовом курьере.