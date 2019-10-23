В Кабмине хотят отказаться от публикации законов в Урядовом курьере

В Кабмине решили избавиться от печати законов в Урядовом курьере / УНИАН

Кабинет министров Украины выступил с инициативой отменить обязательую печать законов и подзаконных нормативных актов в Урядовом курьере.

"Боремся с архаизмами. Правительство инициировало отмену обязательной печати законов и подзаконных нормативных актов в газете Урядовый курьер. Теперь документы Кабинета Министров, включая проект Государственного бюджета Украины, будут публиковаться на Едином веб-портале органов исполнительной власти. Законопроект будет вскоре передан в Верховную Раду", - сказано на правительственном портале.

В Кабмине отметили, что на печать и распространение газеты государство нецелесообразно тратит финансовые, материальные и человеческие ресурсы, в то время как вся информация о законах и подзаконные нормативные акты все равно дублируется на официальных сайтах органов исполнительной власти.

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