Кабмин обложил электроэнергию из РФ новой пошлиной: подробности

Андрей Герус / Униан

В начале октября украинские компании вернулись к покупке электроэнергии у Российской Федерации. Во вторник, 22 октября, глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил об установлении пошлины в 2% на импорт российской электроэнергии.

"Это уже сегодня действует - такая пошлина на импорт из РФ установлена в размере 2%", - заявил Герус в комментарии Интерфакс – Украины.

При этом он отметил, что российский импорт не превышает и 1% от общего объема потребления, поэтому угрозы энергобезопасности Украины нет. По его словам, если объем потребления из одного источника превысит 5%, то Кабмин вмешается в ситуацию.

Кроме того, Герус не видит проблемы в увеличении импорта электроэнергии из Беларуси. Также он заверил, что Энергоатом выиграет любую конкуренцию на рынке.

Напомним, что ранее заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что постоянно поддерживаются технологические перетоки электрической энергии между энергетическими системами Украины и России.